Renault Twingo

Viel Zuspruch für das neueste Projekt von Tuner JP Kraemer: Seine Idee, einen Renault Twingo möglichst günstig wieder flott zu machen, kommt bei den Fans extrem gut an.

Als YouTuber hat man es nicht immer leicht – schließlich kann die gerade noch euphorische Fangemeinde am nächsten Tag schon verärgert sein. Das ist auch beim Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (42) nicht viel anders. Gerade erst waren zahlreiche seiner Fans sauer, weil er seinen Kalender etwa einen Monat nach der Vorstellung für die Hälfte des Preises verscherbelte. Nun aber schlägt ihm viel Lob entgegen – denn er hat ein neues Video-Projekt gestartet. Für exakt 302 Euro hat er auf einer Online-Auktionsplattform einen Renault Twingo gekauft. Und den will er jetzt für möglichst wenig Geld wieder flott machen: „Ich will euch zeigen, für wie wenig Geld man ein sicheres Auto kaufen und dann auch fahren kann.“

Den Fans von JP Kraemer gefällt das Twingo-Projekt außerordentlich gut, wie 24auto.de berichtet.

Das Twingo-Projekt ist tatsächlich eine Premiere für JP Kraemer: „Wir haben noch nie einen Renault auf dem Channel gehabt.“ Zwar will JP Kraemer alles an dem Wagen so billig wie möglich herrichten, aber so ganz kann er dann doch nicht aus seiner Haut: „Natürlich wollen wir’s auch ein bisschen tunen.“ Die Kommentare unter dem Video sind jedenfalls fast ausschließlich positiv: „Beste Idee seit langem“, hat jemand geschrieben. Ein anderer User meint: „So etwas sollte viel öfter auf dem Kanal laufen!“

