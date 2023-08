Internationaler Führerschein: Welche Dokumente werden benötigt?

Auf Reisen

Wer im Ausland Auto fahren möchte, kann das in manchen Fällen nur mit einem internationalen Führerschein. Diese Dokumente benötigen Sie für die Beantragung.

Wer sich im Ausland aufhält und vor Ort ein Auto anmieten möchte oder mit seinem eigenen Auto unterwegs ist, der sollte seinen Führerschein nicht vergessen. Doch die deutsche Fahrerlaubnis ist nicht überall ausreichend, weshalb sich für manche Menschen ein internationaler Führerschein empfiehlt. Folgende Dokumente benötigen Sie für die Beantragung.

Nationaler Führerschein sowie andere Dokumente werden benötigt

Laut Motor1 kommt dem internationalen Führerschein die Funktion eines standardisierten Dokuments des nationalen Führerscheins zu, welches die Verständigung mit den lokalen ausländischen Behörden erleichtert. Das Dokument stellt somit sicher, dass die Fahrerlaubnis auch im Ausland korrekt gelesen und interpretiert werden kann, was besonders hinsichtlich Fahrzeugklassen sinnvoll ist. Dabei reicht ein deutscher Führerschein in Ländern der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und auch der Türkei meist aus, um Auto fahren zu können. Anders sieht es in Albanien, Moldawien und Russland aus – hier brauchen Sie als Autofahrerin oder Autofahrer den internationalen Führerschein. Dieser ist allerdings kein eigenständiges Dokument, sondern wird nur in Zusammenhang mit dem nationalen Führerschein gültig.

+ Für einige Länder ist der deutsche Führerschein nicht ausreichend. © Engelbert Rief/Imago

Auch in einigen Staaten der USA kann der alleinige Verlass auf den deutschen Führerschein in die Hose gehen. Zwar reicht bei namhaften Leihwagenfirmen wie Enterprise, Avis, Sixt oder Hertz in der Regel der nationale Führerschein aus; gerade aber in Kleinstädten im Landesinneren kann das Zusatzdokument hilfreich sein, wie der ADAC berichtet.

Die zehn hässlichsten Autos aller Zeiten: Design-Sünden der Hersteller Platz 10: Mercedes-Benz A-Klasse. Die ersten Generationen der A-Klasse waren alles andere als eine Schönheit. Seit 2012 kann sich der Kompaktwagen jedoch sehen lassen. Dennoch fliegt die A-Klasse bald aus dem Programm. © Mercedes-Benz AG Platz 9: Audi A2. Natürlich darf auch der A2 in diesem Ranking nicht fehlen. Hier ging der Nutzen klar vor Design. Mit einem cw-Wert von 0,252 kann der Kompaktwagen locker mit modernen Stromern mithalten. Und auch sonst war der Audi A2 seiner Zeit weit voraus. Vermutlich etwas zu weit, denn 2005 wurde die Produktion nach sechs Jahren eingestellt. Inzwischen genießt der Ingolstädter einen Kult-Status. © Heritage Images/Imago Platz 8: Chrysler PT Cruiser. Den Kompatkwagen gab es alternativ auch als Cabrio. Optisch erinnert der PT Cruiser durch seine lange Motorhaube etwas an die Autos der 20er oder 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 2010 war nach zehn Jahren Bauzeit und einem Facelift dann Schluss. © UPI Photo/Imago Platz 7: Ford Edsel Villager. Ende der 1950er-Jahre führte die Ford Motor Company die Tochtermarke Edsel ein. Ab 1958 ging diese unter anderem mit dem Villager auf Kundenfang. Wirklich beliebt waren die Marke und ihre Modelle damals jedoch nicht. Das lag aber viel mehr an dem ungewöhnlich hohen ovalen Kühlergrill, der so manchen Kritiker an einen Toilettensitz erinnerte. Nach drei Jahren war dann Schluss mit Edsel und dem Villager. Für Ford ein teurer Flop, der fast für den Ruin des US-Autogiganten gesorgt hätte. © Chromorange/Imago Ein Alfa Romeo SZ. Platz 6: Alfa Romeo SZ. Nicht schön, dafür aber teuer. Der Alfa Romeo SZ kostete Anfang der 1990er-Jahre sagenhafte 100.000 DM (ca. 51.129 Euro). Der Sportwagen war zudem auf 1.000 Exemplare limitiert. Ob die Italiener wussten, dass der Sportwagen nicht besonders gelungen ist? © Alfa Romeo Pontiac Aztek Platz 5: Pontiac Aztek. Von 2001 bis 2005 baute Pontiac diese „Schönheit“. Der Crossover-SUV verkaufte sich immerhin rund 1115.000 Mal. Zu besonderem Ruhm kam der Aztek zudem durch die TV-Serie „Breaking Bad“, in der er von der Hauptfigur Walter White gefahren wird. Allerdings wird der SUV in jeder Episode beschädigt. © Daniel Lippitt/AFP SsangYong Rodius Platz 4: SsangYong Rodius. Für einen Platz auf dem Podium hat es für den Koreaner nicht ganz gereicht. Gleiches gilt aber auch für ein eigenständiges Design. Der Kühler erinnert etwas an den PT Cruiser, das Heck hingegen hat man sich bei Mercedes geborgt. Eine Idee, die man womöglich erst hatte, als das Auto schon fertig war, denn es wirkt wie nachträglich aufgesetzt. Trotzdem wurde der Van in zwei Generationen von 2004 bis 2019 gebaut. © SsangYong Nissan S-Cargo Platz 3: Nissan S-Cargo. Was aussieht wie ein Modellauto für Kinder, wurde von Nissan tatsächlich von 1989 bis 1992 gebaut. Warum genau wissen wohl nur die Designer und Manager des asiatischen Autobauers. © Nissan Ein Commuter Tango T600. Platz 2: Nein, das ist keine optische Täuschung. Der Tang T600 von Commuter Cars ist in der Tat nur 99 Zentimeter breit. Was bei der Parkplatzsuche helfen mag, wirkt optisch, als hätte man einen Smart zu heiß gewaschen oder einen Minivan aus der Schrottpresse gerettet. Doch das Design ist nicht das einzige Problem des Tango T600. Für das kleine Elektroauto werden schwindelerregende 121.000 US-Dollar fällig. Dafür bekommt man aber auch 600 kW Leistung. © Commuter Cars Fiat Multipla Platz 1: Fiat Multiple. Der Sieg geht ganz klar an den Italiener. Zwar versuchte Fiat das Modell mit einem Facelift zu retten, doch wirklich schöner wurde der Van dadurch nicht. 2010 wurde der Multipla nach elf Jahren wieder eingestellt. Bleibt die Frage: Wie konnte dieses Design jemals auf die Straße kommen? © Fiat

Laut Motor1 benötigen Sie für die Beantragung folgende Dokumente:

Einen gültigen nationalen Führerschein

Ein biometrisches Passfoto

Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass

Ausgefülltes Antragsformular

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Beantragt wird das Dokument auf dem Bürgeramt. Die Gebühr schlägt mit etwa 15 bis 20 Euro zu Buche, je nach Bundesland. Der internationale Führerschein ist lediglich drei Jahre gültig und muss dann erneuert werden.

Rubriklistenbild: © Engelbert Rief/Imago