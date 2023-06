Hund oder Kind bei Hitze im Auto: Wann darf man die Scheibe einschlagen?

Lebensgefahr

Dass Kinder oder Tiere bei großer Hitze im Auto zurückgelassen werden, passiert leider immer wieder. Doch: In welchem Fall darf man die Scheibe einschlagen?

Früher war es ein echter Luxus – heutzutage verfügt nahezu jeder Neuwagen bereits serienmäßig über eine Klimaanlage. Während der Fahrt bleibt es im Innenraum so bei erträglichen Temperaturen. Dennoch sollten Autofahrer bei Hitze einige Dinge beachten, denn wenn man beispielsweise der Wagen in direkter Sonneneinstrahlung abstellt, können im Innenraum ziemlich schnell saunaartige Temperaturen entstehen. Deswegen sollte man bei Hitze auch keine Wasserflasche im Auto aufbewahren. Doch vor allem für Kinder und auch Tiere können extrem hohe Temperaturen schnell lebensgefährlich werden. Trotzdem werden sie immer wieder im Sommer im Auto zurückgelassen. Wie sollte man sich nun verhalten, wenn man so etwas mitbekommt?

Kind oder Hund bei Hitze im Auto: Erst einmal die Situation klären

Zunächst einmal sollte man sich einen Überblick über die Situation verschaffen. So raten die Juristen des ADAC, als Erstes einmal an die Scheibe des Fahrzeugs zu klopfen – damit man feststellen kann, ob im Innenraum irgendeine Reaktion erfolgt. Wenn sich daraufhin Kind oder Hund noch vollkommen normal bewegen, könne man davon ausgehen, dass die Klimaanlage des Wagens aktiv sei. In einigen Fahrzeugen sei auch eine entsprechende Temperaturanzeige vorhanden. Fahrzeuge des E-Auto-Herstellers Rivian haben beispielsweise einen Haustier-Modus: Dabei wird die Klimaanlage aktiviert – und deren Funktion wird auch auf dem Display angezeigt. So wissen Außenstehend auf einen Blick, dass hier kein Eingriff nötig ist.

Kind im überhitzten Auto reagiert apathisch: Polizei oder Feuerwehr anrufen

Sollte sich allerdings zeigen, dass mit dem Kind oder dem Tier im Inneren des Wagens nicht stimmt – also beispielsweise das Kind apathisch wirke oder der Hund stark hechele, herrscht Handlungsbedarf. In so einem Fall sollten Polizei oder Feuerwehr alarmiert werden – und in der Zeit bis zum Eintreffen sollte man die Lage überwachen.

+ Ein überhitztes Auto kann gerade für Kinder schnell lebensgefährlich werden. (Symbolbild) © Image Source/Imago

Situation im überhitzten Auto verschärft sich: Eingreifen – aber nicht überstürzt

Wenn sich die Situation noch vor dem Eintreffen von Polizei oder Feuerwehr ganz offensichtlich zuspitzt, bleibt kaum eine andere Wahl, als sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Und bei einem verschlossenen Fahrzeug geht das nur durch das Einschlagen einer Scheibe. Aber auch hier sollte man nichts überstürzen. Zum einen ist natürlich darauf zu achten, dass weder Kind noch Hund durch das Zertrümmern des Fensters verletzt werden. Zum anderen sollte man sich auch in rechtlicher Hinsicht absichern. Der ADAC rät, sich vor dem Einschlagen unbedingt Zeugen zu suchen – denn aus rein rechtlicher Sicht, handele es sich um eine Sachbeschädigung. Außerdem empfiehlt der Automobilklub, sein Vorgehen mit Polizei beziehungsweise Feuerwehr abzusprechen – und zusätzlich alles zu filmen. So sei man auch im Falle von eventuellen Streitigkeiten im Anschluss gerüstet.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Vier Personen stehen um ein halbiertes Auto – dieses Schild gibt vielen Verkehrsteilnehmern Rätsel auf. Betrachtet man das Fahrzeug allerdings als „geteilt“, wird die Sache schon deutlich klarer: Dieses Zeichen weist nämlich auf einen Carsharing-Parkplatz hin. © Stefan Sauer/dpa Es gibt Verkehrszeichen, die wirken wie aus einer anderen Welt – und in diesem Fall ist es tatsächlich auch so: Dieses schwarz-weiße Schild ist nämlich für die digitale Welt bestimmt – für den menschlichen Fahrer ist es bedeutungslos. Das Schild, das vor allem in Südbayern zu finden ist, ermöglicht es autonomen Fahrzeugen im Testbetrieb, exakt ihren Standort zu bestimmen. © Future Image/Imago In einer Fahrradstraße dürfen grundsätzlich nur Fahrräder und E-Scooter fahren. Allerdings gibt es Ausnahmen, auf die durch Zusatzschilder hingewiesen wird. In diesem Beispiel sind auch Autos und Motorräder zugelassen. Es gilt jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – und auf Radfahrer muss besondere Rücksicht genommen werden. © Gottfried Czepluch/Imago Ein grünes Schild mit einem weißen Fahrrad kennzeichnet sogenannte Radschnellwege – unabhängig von der Beschaffenheit der Straße. Auch bei sandigen Straßen beispielsweise, soll dadurch kenntlich gemacht werden, dass es sich um einen Radschnellweg handelt. © Panthermedia/Imago Schild Sackgasse Durchgang für Radfahrer und Fußgänger Das Sackgassen-Schild dürften die meisten Verkehrsteilnehmer kennen – doch es gibt auch eine besondere Variante, die nicht so oft zu sehen ist. Für Kraftfahrzeuge ist in diesem Fall Schluss – doch für Fußgänger und Radler gibt es in dieser Sackgasse einen Durchgang. © Christian Ohde/Imago Verkehrsschild Spielstrasse Verwechslungsgefahr! Wenn man Autofahrer fragt, welches Verkehrsschild an einer Spielstraße zu sehen ist, dürfte man wohl von nahezu jedem die gleiche Antwort bekommen: Ein blau-weißes Rechteck, auf dem ein Erwachsener und ein Kind abgebildet sind, die Fußball spielen – dazu ein sich näherndes Auto. Doch das ist falsch: Dieses Schild weist auf einen verkehrsberuhigten Bereich hin. Hier sind Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Trotz des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme müssen Autos und Radfahrer besonders vorsichtig fahren und notfalls auch anhalten. Zudem ist nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Gerichten zufolge sind das zwischen 5 und 15 km/h. © Michael Gstettenbauer/Imago Verkehrsschild Spielstrasse Und hier ist das „echte“ Spielstraßen-Schild: Es besteht aus einem Verbotsschild für Fahrzeuge aller Art, darunter ist ein Zusatzschild mit einem Fußball spielenden Kind angebracht. „Hier dürfen weder motorisierte Fahrzeuge noch Fahrradfahrer fahren und parken. Die Spielstraße ist allein für spielende Kinder und Fußgänger gedacht“, erklärt der ADAC auf seiner Homepage. © Carsten Koall/dpa Grünpfeil an roter Ampel Der Grünpfeil (nicht: Grüner Pfeil) an Ampeln erlaubt allen Fahrzeugen das Abbiegen nach rechts trotz roten Lichtzeichens. Allerdings nur, wenn diese zuvor an der Haltelinie angehalten haben und wenn eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Verkehrsrichtung, ausgeschlossen ist. © Martin Müller/Imago Verkehrsschild grüner Pfeil für Radfahrer Vom Grünpfeil-Schild gibt es auch noch eine spezielle Variante: In diesem Fall ist es nur Radfahrern erlaubt, bei Rotlicht rechts abzubiegen. Natürlich nur unter den Voraussetzungen, die auch für den „normalen“ Grünpfeil gelten. © Rüdiger Wölk/Imago Verkehrsschild Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen Das Verkehrszeichen für das „normale“ Überholverbot dürfte allen Autofahrern bekannt sein. Dieses Schild ist eine Abwandlung davon. Es schreibt explizit ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen vor. Das bedeutet in Straßenabschnitten, die mit diesem Verkehrszeichen ausgeschildert sind, dürfen mehrspurige Fahrzeuge (Autos, LKWs) keine Motorräder oder Fahrräder überholen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Gedeckt sei das Handeln in so einem Fall durch den „rechtfertigenden Notstand“ (§34 StGB): „In einem Notfall mit akuter Gefahr für Leib und Leben führt eine rechtswidrige Tat nicht dazu, dass man bestraft wird“, erklärt der ADAC. Vor Haftungsansprüchen ist man demnach durch §228 des Bürgerlichen Gesetzbuches geschützt: Die Zerstörung der Sache werde in diesem Fall schließlich vorgenommen, um dadurch eine Gefahr abzuwenden.

Rubriklistenbild: © Image Source/Imago