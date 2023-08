Grüne Pfeil an der Ampel: Bei Verstoß droht sattes Bußgeld

Halten oder fahren

Ein Grüner Pfeil erleichtert das Rechtsabbiegen. Er führt bei Autofahrern aber auch zu Verwirrung. Muss man anhalten oder nicht?

Grün heißt gehen, rot heißt stehen. Diese Ampel-Weisheit kennt wohl jedes Kind. Und auch für Autofahrer gilt: Wenn die Ampel rot leuchtet, heißt es warten. Wer sich daran nicht hält, kassiert ein Bußgeld und muss im Zweifel sogar seinen Führerschein abgeben. Allerdings gibt es eine Ausnahme: den Grünen Pfeil.

Allerdings sorgt dieser bei Autofahrern immer wieder für Verwirrungen. Genauer gesagt die Regeln, die gelten, wenn der Grüne Pfeil zusehen ist. Darf man direkt weiterfahren oder muss man wie bei einem Stoppschild zunächst an der Haltelinie anhalten? Die verwirrende Antwort: beides!

Grüner Pfeil oder Grünpfeil: Es gelten unterschiedliche Regeln

Wie so oft kommt es dabei darauf an, um welche Art von Grünpfeil es sich handelt. Neben dem Blechschild neben der Ampel gibt es nämlich auch einen leuchtenden Abbiegepfeil. In beiden Fällen gelten jeweils andere Regeln an die sich die Autofahrer halten müssen.

+ Der Grünpfeil erlaubt Autofahrern das Abbiegen. Doch müssen sie vorher stoppen? © Seeliger/Imago

Wenn es sich um das Blechschild mit dem Grünen Pfeil auf schwarzen Grund handelt, gelten quasi die gleichen Regeln wie bei einem Stoppschild. Ist die Ampel rot, müssen die Autofahrer also an der Haltelinie anhalten. Erst nach dem kompletten Stopp und wenn eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist, darf nach rechts abgebogen werden. „Insbesondere ist auf den Fußgänger-, Fahrrad- und Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung zu achten“, sagt Karsten Raspe vom TÜV Thüringen. Auch am Grünpfeil ist ein zweiter Stopp an der Sichtlinie geboten, wenn von der Ampel aus die Straße nicht gut einsehbar ist.

Grünpfeil missachtet: Bis zu 180 Euro Bußgeld

Handelt es sich indes um ein Lichtzeichen in Form eines grünen Pfeils, ist die Lage anders. In dieser Situation dürfen Autofahrer abbiegen, ohne vorher anzuhalten. Leuchte der Pfeil nicht, dann gilt auch hier: Stopp! Wenn der Pfeil aber leuchtet, dann müssen Sie auch abbiegen.

Im Zuge der Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung gibt es künftig zudem auch einen Grünen Pfeil zum Rechtsabbiegen für Radfahrer. Dazu müssen diese aber auf einem Radweg oder Radfahrstreifen unterwegs sein. Der Grüne Pfeil kann dann aber auch nur für die Radler gelten.

Doch welche Strafen drohen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Das hängt vom Verstoß ab und ob dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Dann gibt es sogar Punkte in Flensburg.

Verstoß Bußgeld Punkte Rote Ampel mit Grünpfeil: Nicht die rechte Spur zum Einbiegen benutzt 15 Euro - ... .mit Behin­derung auf der durch den Grün­pfeil freige­gebenen Richtung 35 Euro - Abbiegen an roter Ampel mit Grünpfeil ohne vorher anzuhalten 70 Euro 1 Kreuzungsverkehr wird wegen des Grünpfeils gefährdet 100 Euro 1 ... es kommt zu einem Unfall 120 Euro 1 Behinderung von Fußgängern und Raddfahrern beim Abbiegen aufgrund eines Grünpfeils 100 Euro 1 ... mit Gefährdung 150 Euro 1 ... mit Unfall 180 Euro 1

