Frau glänzt mit Ausparkmanöver auf TikTok: „Hätte bitterlich geweint“

Komplett zugeparkt

Der Platz zum Ausparken war sehr begrenzt.

Frauen am Steuer ungeheuer. Von wegen: Zwei Frauen haben sich mit ihrem Opel Adam aus einer engen Parklücke befreit. Zur Freude der TikTok-Nutzer.

Geht es nach so manchem Mann, ist das vermeintlich starke Geschlecht hinterm Steuer besser aufgehoben. „Frau am Steuer Ungeheuer“ heißt es da nur oft. Eine Annahme, in der sich einige Autofahrer durch Videos von Tank-Fails, wie er einer jungen Amerikanerin passiert, ist, bestätigt sieht. Doch auch die Damenwelt weiß mit Autos umzugehen und widerlegt dieses Vorurteil immer wieder, wie auch ein Video auf TikTok zeigt. Hochgeladen wurde Clip von der Nutzerin Lara_Ker.

Darin ist zusehen, dass sich die Fahrerin eines Opel Adam in einer etwas misslichen Situation befindet. Der Kleinwagen wurde sowohl vorne als auch hinten von anderen Autos zugeparkt. Der jungen Frau blieben nur wenige Zentimeter Platz, um in der Parklücke zu rangieren.