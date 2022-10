Ford stellt Fiesta ein – Autokonzern setzt auf Elektro-SUV

Nach 45 Jahren

Der Ford Fiesta, eines der beliebtesten Autos Europas, läuft ohne Nachfolger aus. Künftig sollen Elektroautos und SUV das Modellprogramm dominieren.

Er war eines der beliebtesten Autos Europas, setzte sich oft an die Spitze der Verkaufscharts. Auch im Volkswagen-Reich Deutschland war er ein Bestseller. Doch nun ist seine Zeit abgelaufen: Im Juni nächsten Jahres wird die Produktion des Ford Fiesta in Köln eingestellt.

+ Ende eines Klassikers: Der Ford Fiesta läuft aus. © Ford

Mit 18,2 Millionen gebauten Einheiten avancierte der Kleinwagen seit 1978 zu einem Klassiker der Autobranche – einem der wenigen, der in seiner mittlerweile achten Generation noch immer als Neuwagen zu haben ist. Doch er passt offenbar nicht mehr in die europäische Zukunftsplanung des globalen, in den USA beheimateten Autokonzerns. Die bislang bestellten Fahrzeuge werden aber noch produziert und ausgeliefert.

Mercedes stoppt A-Klasse – hier sind die zehn besten Alternativen VW Golf: Er ist und bleibt die Referenz für Kompaktwagen – und damit auch das Vorbild für die Mercedes A-Klasse. Auch wenn VW sich elektrisiert, wird der Klassiker (mittlerweile in achter Generation) vorerst im Progamm bleiben, während der technisch ähnliche Audi A3 wohl einen rein elektrischen Nachfolger bekommt. Als Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid, Preise ab 28.800 Euro. © Hardy Mutschler/VW BMW 1er: Der direkte Konkurrent der A-Klasse dürfte von deren Aus profitieren. Anders als Mercedes und Audi will BMW weiter Verbrenner-Modelle produzieren, womit die Zukunft der Modellreihe gesichert sein dürfte. Als BMW M135i xDrive mit 306 PS (im Bild) erfüllt er auch hohe Poweransprüche. Mit Benzin- und Dieselmotoren, Preise ab 29.500 Euro. © Uwe Fischer/BMW Opel Astra: Der ewige Konkurrent des VW Golf überzeugt mit etwas mutigerem Design und guter Verarbeitung. Die neue Generation ist mit Schrägheck und als Kombi zu haben. Derzeit mit Benzin- und Dieselmotoren sowie als Plug-in-Hybrid im Programm, eine vollelektrische Variante folgt 2023. Preise ab 26.650 Euro. © Opel Hyundai i30: Auch die Südkoreaner schwenken mittelfristig zur Elektromobilität um, pflegen aber weiterhin ihr klassisches Modell-Portfolio. Der i30, den es auch als 250 PS starke N-Version gibt, ist technisch mit dem Kia Ceed verwandt. Nur als Benziner zu haben, aber auch als Kombi und Fließheck. Preise ab 19.330 Euro. © Uli Sonntag/Hyundai Renault Mégane, Alternative zur Mercedes A-Klasse Renault Mégane: Die Franzosen lassen ihren Kunden in der Kompaktklasse weiterhin die Wahl. Benziner, Diesel, Plug-in oder vollelektrisch? Der Mégane bietet alle Varianten, und ist als Fließheck-Version sowie als Kombi („Grandtour“) zu bekommen. Preise ab 27.600 Euro. © Jean-Brice Lemal/Renault Mazda3, Alternative zur Mercedes A-Klasse Mazda3: Die Japaner lassen sich Zeit mit der Elektrifizierung ihrer Modellpalette, und pflegen klassische Modelle wie ihren kompakten 3er weiter. Es gibt ihn mit zwei Heck-Varianten und ausschließlich als Mildhybrid-Benziner, also mit leichter Unterstützung durch einen kleinen Elektromotor. Preise ab 25.890 Euro. © Mazda Cupra Born, Alternative zur Mercedes A-Klasse Cupra Born: Warum mit der Marke nicht auch gleich die Antriebsart wechseln? Der Cupra Born ist als reines Elektroauto konzipiert, bietet auf seinen kompakten 4,32 Metern einen gut nutzbaren Innenraum und ein frecheres Design als sein braver Bruder, der VW ID.3. Preis ab 37.220 © Laurent Sanson/Imago Toyota Corolla, Alternative zur Mercedes A-Klasse Toyota Corolla: Der Inbegriff des japanischen Kompaktwagens ist ein solider verarbeiteter Alltagsbegleiter. Der meistverkaufte Pkw der Welt zeigt aber auch, dass sich die Japaner nach ihrem Höhenflug als Hybrid-Pionier mit der Elektrifizierung schwertun: Plug-in- oder E-Version gibt es nicht, dafür zwei Karosserieversionen des Voll-Hybriden. Preise ab 27.550 Euro. © Slavko Midzor/Imago Peugeot 308, Alternative zur Mercedes A-Klasse Peugeot 308: Der schicke Franzose aus dem Stellantis-Konzern ist ein technischer Verwandter des Opel Astra. Auch er bekommt demnächst einen reinen Elektroantrieb, derzeit ist er als Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid zu haben und in zwei Karosserie-Varianten zu haben – sowie als Kombi. Preise ab 30.600 Euro. © Peugeot Honda Civic, Alternative zur Mercedes A-Klasse Honda Civic e:HEV: Mit einer Länge von 4,52 gehört der Japaner zu den größeren Kompaktwagen. Sein ungewöhnliches Hybrid-System wechselt automatisch zwischen Benzin- und Elektromotor, ist aber kein Plug-in. Andere Motoren gibt es nicht, Preis: 31.900 Euro. © Honda

Künftig sollen aus dem Kölner Deutschland-Stammwerk nur noch Elektroautos, vorrangig SUV, rollen. „Ford wird bei der Elektromobilität beschleunigt all in gehen“, so ein Sprecher. Drei neue Akku-Pkw und vier Nutzfahrzeuge sind bis 2024 geplant.

Eine komplette Umstellung auf Elektroantrieb wie bei Audi ist allerdings nicht geplant, Autos mit Verbrennermotor wird es auch von Ford vorerst weiter geben. Doch klassische Kleinwagen, wie es der Ford Fiesta einer war, könnten nach den Citymobilen wie dem Opel Adam oder dem Ford Ka die nächste bedrohte Spezies auf den Straßen werden.

