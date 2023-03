Mit viel Qualm

Donuts auf der Fifth Avenue in New York? Klingt gefährlich. Ist es auch! Einen Ferrari-Fahrer hat es jedoch nicht davon abgehalten, es dennoch zu tun.

So mancher Autofahrer scheint zu glauben, dass für ihn keine Verkehrsregeln gelten. Dass das Gegenteil der Fall ist, haben neulich zwei Sportwagen-Besitzer in Berlin erfahren. Im Vergleich zu einem Ferrari-Fahrer in New York waren die beiden aber noch vorbildlich. Zumindest haben sie keine Donuts auf dem Kurfürstendamm gedreht.

Richtig gelesen. Der Fahrer eines mattschwarzen Ferrari 488 Pista hat die Fifth Avenue in New York kurzerhand dazu genutzt, um einige Donuts in den Asphalt zu brennen. Dabei wurde er von einigen Passanten beobachtet, die das Spektakel gefilmt und bei YouTube hochgeladen haben.

Ferrari dreht Donuts – Mitten auf der Fifth Avenue in New York City

Und was darf bei einem ordentlichen Donut nicht fehlen? Richtig: Burnouts und damit verbunden viel Qualm. Wann genau sich der Vorfall zugetragen hat, ist nicht klar. Aber vermutlich ist das Video bereits im November 2022 entstanden. Zumindest findet sich ein TikTok-Post mit dem Video vom 30. November 2022.

+ Ein Ferrari 488 Pista macht Donuts und Burnouts auf der Fifth Avenu ein New York. © TikTok (varryx)

Um ein Haar wäre die Aktion fast schiefgegangen. Nach den Donuts kollidiert der Ferrari 488 Pista fast mit einem Bordstein, ehe der Fahrer auf der Fith Avenue die Räder durchdrehen lässt. Natürlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Was die Aktion noch schlimmer macht: Auf dem Bürgersteig befanden sich Passanten. Hätte sich der Fahrer verschätzt oder die Kontrolle über den Sportwagen verloren, hätte es vermutlich Verletzte gegeben.

Ferrari dreht Donuts – New Yorker Polizei als Vorbild?

Gut möglich, dass der Ferrari 488 Pista nicht als einziger Donuts auf der Fifth Avenue gedreht hat. Am Ende des Videos ist zu sehen, wie er neben einem knallroten Lamborghini Aventador stehen bleibt. Dieser steht ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung auf einem Fußgängerüberweg.

Laut den Kollegen vor Carscoops sind im Hintergrund auch ein Lamborghini Gallardo Spyder sowie ein neuer BMW M3 zu sehen. Womöglich haben sich hier also einige Besitzer edler Schlitten für eine Spritztour durch New York getroffen. Übrigens ist der Ferrari-Fahrer mit seiner Aktion nicht alleine. 2021 nutzte ein Polizist den Schnee in New York, um mit seinem Dienstwagen zu driften.

Rubriklistenbild: © TikTok (varryx)