„Fast & Furious“: Kult-Filmereihe sattelt um auf Elektroautos

Von Dodge & DeLorean

+ © Independent Photo Agency Int./Imago Im neuen Teil von „Fast & Furious“ könnte Vin Diesel auch mit einem Elektro-Charger fahren. © Independent Photo Agency Int./Imago

Im neuen „Fast & Furious“-Film sind Vin Diesel und Co. in Elektroautos unterwegs. Unter anderem spielt der Dodge Daytona SRT EV eine Rolle.

21 Jahre ist es her, dass der erste Teil von „Fast & Furious“ in die Kinos kam. Am 18. Mai 2023 erscheint der zehnte Teil des Franchise in den deutschen Kinos, einen Tag später läuft der Actionfilm in den USA an. Die Fans der Kult-Reihe dürfen sich dann wieder auf viele schnelle Autos freuen – darunter auch zwei Elektroautos.

24auto.de weiß, welches Elektroauto neben dem Dodge-Charger-Konzept in Fast X vorkommt.

Ein Auto, das in „Fast & Furious“ nicht fehlen darf, ist der Dodge Charger. Das Muscle-Car ist ähnlich stark mit Vin Diesels Charakter Dominic Toretto verbunden wie der Nissan Skyline GT-R R34 mit dem verstorbenen Paul Walker. Letzterer soll noch in diesem Jahr versteigert werden. Im zehnten Teil der Auto-Saga kommt der Charger wieder mal mehrfach vor. Dabei treffen Vergangenheit und Zukunft des Muscle-Cars von Dodge aufeinander.