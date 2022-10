Tesla erster Partner

Bleibt ein defektes Fahrzeug am Straßenrand liegen, besteht die Gefahr eines Auffahrunfalls – eine neue Technik soll nun den Verkehr warnen.

Eine Fahrzeugpanne ist immer ärgerlich – allerdings gibt es Situationen, in denen sie für die Fahrzeuginsassen extrem gefährlich werden kann. Bleibt ein Auto am Rand einer viel befahrenen Autobahn liegen, besteht die Gefahr, dass ein weiteres Fahrzeug auffährt – bei hohen Geschwindigkeiten kann so ein Crash fatale Folgen haben. Das Unternehmen Emergency Safety Solutions (ESS) mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas hat nun eine Technologie entwickelt, die Unfälle mit liegengebliebenen Fahrzeugen verhindern soll – und hat mit dem Elektroauto-Bauer Tesla einen ersten großen Partner gefunden.

Gefahr durch Pannenfahrzeuge: Neue Technik warnt vor liegengebliebenen Autos

Der Name der neuen Technologie: HELP – eine Abkürzung für Hazard Enhanced Location Protocol, was grob übersetzt so viel heißt wie „verbessertes Verfahren zur Ortung von Gefahrenstellen“. Im Prinzip besteht die Technik aus zwei Teilen: Zum einen wird die Frequenz des Warnblinkers erhöht – was die anderen Verkehrsteilnehmer wesentlich effektiver warnen soll, als „normale“ Warnblinker, die in aktuellen Form laut ESS bereits seit dem Jahr 1951 unverändert funktionieren. Generell verbessern immer mehr Fahrerassistenzsysteme die Sicherheit der Fahrzeuge – seit diesem Jahr sind zahlreiche neue Helfer Pflicht.

HELP-Warnsystem: Neue Technik besteht aus zwei Komponenten

Der zweite Teil des HELP-Systems ist eine digitale Warnung: Das defekte Fahrzeug sendet ein Signal in die Cloud, von wo aus wiederum eine entsprechende Warn-Meldung auf die Navi-Displays (auf denen in Deutschland auch bald Supermarkt-Werbung zu sehen sein könnte) sämtlicher herannahender Fahrzeuge geschickt wird. So wissen andere Autofahrer unter Umständen schon Minuten vor dem Erreichen der Gefahrenstelle, worauf sie sich einstellen müssen.

Wie ESS nun in einer Mitteilung bekannt gab, wird der Tesla erste große Partner in der Automobilbranche sein, der die HELP-Technik einsetzt. Die nötige Software wird mittels eines Updates in den Fahrzeugen bereitgestellt – zunächst allerdings nur in Nordamerika.

