Zettelschreiber erhitzt Gemüter: „Nehmen Sie es nicht persönlich“

Reifen platt

Auf TikTok hat ein Mann ein Video von einem platten Reifen an seinem Auto geteilt. Die Gruppe „The Tyre Extinguishers“ hatte die Luft rausgelassen, weil das Fahrzeug „zu groß“ sei.

Der Klimaschutz wird ein immer wichtigeres Thema. Nicht zuletzt auch, weil Gruppen wie die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen für Aufmerksamkeit sorgen. Die Blockaden sorgen bei den Autofahrern längst für schlechte Stimmung, was diese den Aktivisten auch zeigen. Die Gruppierung „The Tyre Extinguishers“ geht sogar noch weiter und sorgt bei dicken Autos für platte Reifen.

Ein Schicksal, das auch den TikTok-Nutzer Jens Wernovsky ereilt hat. Genauer gesagt dessen Volvo. Diesen fand er nämlich mit einem platten Reifen vor. An der zugefrorenen Windschutzscheibe befand sich ein Zettel, mit dem sich „The Tyre Extinguishers“ zu der Aktion „bekannten“.

Zettelschreiber erregt Gemüter im Netz: „Nehmen sie es nicht persönlich“

In dem Flyer heißt es: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern Ihrem Auto.“ Begründet wird die Aktion damit, dass SUVs und Geländewagen zu den Hauptursachen für den Anstieg des CO₂-Ausstoßes in den letzten zehn Jahren zählen.

+ Die Klimaaktivisten von „The Tyre Extinguishers“ lassen bei SUVs die Luft aus den Reifen. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Da sich die Politik nicht kümmert, nimmt die Gruppierung „die Maßnahmen selbst in die Hand“. Zumal neben den globalen Folgen fürs Klima auch Nachbarn und andere Verkehrsteilnehmer betroffen sind. So sind SUV-Fahrer laut dem Flyer eher dazu bereit, Risiken einzugehen. „Deshalb haben wir diese Maßnahme ergriffen. Sie werden keine Schwierigkeiten haben, sich ohne Ihren Spritfresser fortzubewegen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Im Übrigen sind auch Plug-in-Hybrid- oder Elektro-SUVs nicht sicher vor den Aktivisten.

Zehn Mikro-Elektroautos – perfekte Stromer für die Stadt Opel Rocks-e: Mancher dürfte sich fragen, ob das überhaupt noch ein vollwertiges Auto ist. Gesetzlich ist er es wie alle Kleinstwagen nicht. Wer ihn fahren will, benötigt lediglich die Führerscheinklasse AM. Somit kann er schon ab 15 Jahren bewegt werden. Der Elektromotor leistet 8 PS und beschleunigt den Mini-Stromer auf 45 km/h. Mehr geht nicht. Die 5,5-kWh-Batterie reicht für eine Reichweite von 75 Kilometern. Danach muss der 2,41 Meter lange Opel Rocks-e für rund vier Stunden an die Steckdose. Kostenpunkt: rund 8.000 Euro © Opel Renault Twizy: Der kleine Franzose ist so etwas wie der Opa unter den Mikro-Elektroautos. Schon seit 2012 ist der Twizy in der Modellpalette von Renault zu finden. Mit 2,34 ist er etwas größer als Rocks-e und Ami. Statt nebeneinander nehmen die zwei Insassen hintereinander Platz. Seitenscheiben gibt es nur als Zubehör. Preislich geht es ab 11.450 Euro los. Wie die größere Version fahren will, benötigt jedoch einen richtigen Führerschein. Die Reichweite gibt Renault mit 90-100 Kilometern an. © Renault City Transformer CT1: Auch in Israel hat man die Mikro-Elektroautos für sich entdeckt. Der CT1 vom Start-up City Transformer macht seinem Namen dabei alle Ehre. Denn die Spurweite des Mini-Stromers lässt sich anpassen. Angetrieben wird er von zwei Elektromotoren an der Hinterachse. Das Start-up verspricht bis zu 180 Kilometer Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Wer den CT1 vorbestellt, zahlt 13.000 Euro, später soll er dann 16.000 Euro kosten. © City Transformer e.Go Life: Mit seinen 3,3 Metern ist der e.Go Life im Vergleich zu den andren Mini-Stromern fast schon ein Riese. Der 77 PS starke Elektromotor ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. In der Stadt soll er bis zu 206 km weit kommen. Kombiniert liegt die Reichweite bei 139 Kilometern. Wegen der Insolvenz von e.Go im Sommer 2020 wurde der Life zeitweise nicht gebaut. Dasd Geschäft wurde aber von der Next.E.Go Mobile SE übernommen. Mit dem e.wave X steht auch schon ein Life-Nachfolger bereit. © Marius Becker/dpa Microlino 2.0. Microlino 2.0: Von 1955 bis 1962 baute BMW das Leichtfahrzeug Isetta. Bis heute ist der Kleinstwagen Kult und feiert nun sein Comeback. Zumindest ähnelt der Microlino 2.0 der Isetta sehr. Angeboten wird der Mikro-Stromer in drei Batterieversionen mit 95, 175 und 230 km Reichweite. Der 20 PS starke Elektromotor beschleunigt das nur 450 Kilogramm schwere Mobil auf 90n km/h. Mit 14.990 Euro ist der Microlino jedoch nicht grade billig. © Arnulf Hettrich/Imago Elaris Pio Elaris Pio: Mit 2,81 Meter Länge bleibt dieser Elektro-Zwerg noch unter der Drei-Meter-Marke. In diesem Bereich verschwimmen die Grenzen zwischen Mikro-Auto und Pkw. In Sachen Antrieb befindet sich der Pio jedoch bei den Mikro-Stromern. Grade einmal 49 PS leistet der Elektromotor. Der Akku kommt auf 27 kWh und reicht für 225 Kilometer. Preislich liegt der Pio bei 21.900 Euro. © Elaris FreZE Nikob EV FreZE Nikob EV: In China ist der Elektro-Zwerg unter dem Namen Wuling Hongguang Mini EV bereits sehr erfolgreich. Damit das auch in Europa der Fall ist, brauchte es neben einem neuen Namen auch mehr Sicherheit und Energieeffizienz. Heißt: ESP, Airbags, neue Räder und eine LED-Beleuchtung. Angeboten wird das Nikob EV mit einer 13,8-kWh-LFP-Zelle mit 200 km Reichweite. Kosten soll das kleine Elektroauto 16.000 Euro. © Wulling Elektrofrosch Bob Four Elektrofrosch Bob Four: So ganz weiß man ja nicht, was dieses Gefährt sein möchte. Offiziell handelt es sich bei dem Elektrofrosch Bob Four um einen Kabinenroller. Entsprechend ist bei 45 km/h Schluss. Rund 100 Kilometer soll der Elektrofrosch kommen und das für grade einmal 8.990 Euro. Neben dem Bob Four hat Elektrofrosch noch weitere Mikromobile im Angebot. © Elektrofrosch Ari 802 ARI 802: Mit 2,22 fällt der Ari 802 sehr klein aus. Mit 643 Kilogram ist er zudem auch noch sehr leicht. Daher reichen 10 PS auch um den Kleinstwagen auf Tempo 80 zu bringen. In den Versionen 252 und 452 sind nur 25 beziehungsweise 45 km/h drin. Die Reichweite gibt Ari mit 120 bis 250 Kilometern an. Preislich schlägt der Ari 802 mit 10.990 Euro zu Buche. © Ari

Zettelschreiber erregt Gemüter im Netz: „Ich würde trotzdem ausrasten“

Ob „The Tyre Extinguishers“ jedoch wirklich hinter der Aktion stecken, lässt sich nicht sicher sagen. Die Gruppe bezeichnet sich auf ihrer Homepage selbst als führerlos. Jeder kann in ihrem Namen handeln und anschließend an Autos mit platten Reifen den Flyer hinterlassen. Den Flyer kann jeder von der Homepage der Gruppierung herunterladen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Nichtsdestotrotz zeigen sich viele TikTok-Nutzer von der Aktion genervt, wie man in den Kommentaren unter dem Video sieht:

„Joar, aber ‘nen alter Diesel Lkw der in Zweifel abschleppen muss, ist besser für die Umwelt…“

„Ich fahre meinen Sohn mit einem 12l Hubraum Lkw zur Kita, weil der kleine Wagen morgens auch so stand und bis heute so steht, ich fahre jetzt nur noch Lkw.“

„Wenn mir das passiert… möge Gott euch helfen!“

„Ich würde so ausrasten, allein das Zuschauen hat mich schon aufgeregt!“

„Sehr ärgerlich. Aber wenigstens haben sie nur die Luft abgelassen, statt die Reifen kaputtzumachen. Ich würde trotzdem ausrasten.“

„Klimaschutz ist wichtig, aber das bringt rein gar nichts oder eher noch das Gegenteil.“

Rubriklistenbild: © Wolfgang Maria Weber/Imago