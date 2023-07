Irreführend: Werbeaufseher verbieten E-Auto-Kampagnen von Hyundai und Toyota

Übertriebene Angaben?

+ © Hyundai In Großbritannien wurden die Hersteller Hyundai (im Bild ein Ioniq 5) und Toyota für ihre E-Auto-Werbung gerügt. (Symbolbild) © Hyundai

Haben Toyota und Hyundai bei ihren Angaben zur Ladegeschwindigkeit ihrer E-Autos übertrieben? Die britische Werbeaufsichtsbehörde hat nun Kampagnen der beiden Hersteller verboten.

Waren bis vor wenigen Jahren Elektroautos vielerorts noch Exoten, so gehören sie heute längst zum alltäglichen Straßenbild. Die Entwicklung der Stromer schreitet immer weiter voran – und einige Vorbehalte gegen E-Autos gelten inzwischen als überholt. Trotzdem wagen viele potenzielle Kunden noch immer nicht den Schritt zum Kauf – unter anderem wegen hoher Preise für E-Fahrzeuge und mangelnder Lademöglichkeiten, wie kürzlich eine Umfrage auf Reddit zeigte. Auch die Reichweite wird immer noch von vielen kritisiert. Nun gibt es in Großbritannien Ärger um Angaben in E-Auto-Werbungen der Hersteller Hyundai und Toyota, wie 24auto.de berichtet.

Wie The Guardian berichtet, hat die britische Werbeaufsichtsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) E-Auto-Kampagnen von Toyota und Hyundai verboten. Der Auffassung der Kontrolleure zufolge übertrieben die beiden Autobauer bei der Geschwindigkeit, mit der ihre Stromer geladen werden und führten Verbraucher bei der Zahl der verfügbaren Schnellladestation in Großbritannien und Irland in die Irre.