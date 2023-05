China-Stromer

Noch in diesem Jahr kommt Zeekr nach Europa. Mit im Gepäck haben die Chinesen dann ihr Elektroauto 001, das mehr als 1000 Kilometer weit kommen soll.

Es gab mal eine Zeit, da hatten Autos aus China auf dem europäischen Markt nicht den Hauch einer Chance. Sie waren schlicht zu unsicher und schlecht verarbeitet. Auch das oft kopierte Design lockte die Käufer nicht an. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet – auch dank der Elektromobilität. Während die deutschen Hersteller in China um ihre Marktanteile kämpfen, drängen immer mehr Marken aus Fernost auf den hiesigen Markt. Darunter auch Zeekr mit seinem 001.

Schon seit seiner Vorstellung auf der Shanghai Auto Show 2021 gilt das Elektroauto als echter Tesla-Jäger. Und das in jeglicher Hinsicht. Seine 544 PS (400 kW) beschleunigen den Allradler in 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Das Drehmoment von 768 Nm kann sich ebenso sehen lassen, wie das Design des Zeekr 001. Doch seine größte Stärke ist die Reichweite: satte 1.032 Kilometer verspricht der Hersteller.

Zeekr 001 schafft 1000 Kilometer Reichweite – Elektroauto kommt bald nach Europa

Wie so oft ist der Wert aber nach der chinesischen Norm gemessen. Legt man die hierzulande übliche WLTP-Norm zugrunde, kommt der Zeekr 001 wohl nicht ganz so weit. Das Portal E-Fahrer vermutet eine Reichweite von etwa 800 Kilometern, was immer noch ein überragender Wert ist.

+ Laut Zeeker soll der 001 eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern haben. © VCG/Imago

Möglich macht das eine 140-kWh-Batterie mit einer Energiedichte von 200 Wh/kg. Einem Bericht von elektroauto-new.net zufolge soll alleine der Akku etwa 800 Kilogramm wiegen. Ein Leichtgewicht ist der Zeekr 001 damit also nicht. Dafür lässt sich die Batterie des Stromers laut der Geely-Tochter aber in nur zehn Minuten auf bis zu 70 Prozent laden. Das wären rund 700 Kilometer, wenn man die Werksangabe zugrunde legt.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Kia EV6: 309 Kilometer. Dank moderner 800-Volt-Ladetechnik fährt das Mittelklasse-SUV aus Südkorea klar an die Spitze. Die Version mit Heckantrieb und 77,4-kWh-Akku war das einziges Modell des Testfeldes, das die 300-Kilometer-Marke knackte. Basispreis: 46.990 Euro. © weigl.biz Mercedes-Benz EQS 450+: 275 Kilometer. Die Luxuslimousine für mindestens 107.326 Euro holt aus der verwendeten 400-Volt-Technik dank präzisem Lade- und Temperatur-Management das Optimum heraus. Getestet wurde die Long-Range-Version mit 108-kWh-Akku und Heckantrieb. © Deniz Calagan/Mercedes-Benz AG BMW iX: 273 Kilometer. Das große Elektro-SUV trat als xDrive50 mit serienmäßigem Allradantrieb zum Test in der Oberklasse-Kategorie an – und mit mächtigem 105,2-kWh-Akku. Der Basispreis des mächtigem Stromers liegt bei 84.600 Euro. © Uwe Fischer/BMW Hyundai Ioniq 5: 272 Kilometer. Das südkoreanische SUV ist technisch mit dem Testsieger Kia EV6 verwandt, und nutzt dieselbe schnelle 800-Volt-Technik. Die sparsamere Heckantriebsversion kostet ab 43.900 Euro, getestet wurde die Ausführung mit 72,6-kW-Akku für 4.000 Euro Aufpreis. © Dino Eisele/Hyundai Porsche Taycan GTS Porsche Taycan: 271 Kilometer. In der Oberklasse lagen die Testwerte relativ dicht beieinander. In der Version GTS fährt der Elektro-Porsche (Basispreis 86.733 Euro) mit 93,4-kWh-Akku nur knapp hinter den Klassenbesten her, er kann ebenfalls mit 800 Volt laden. © Porsche AG Audi e-tron GT quattro Audi e-tron GT quattro: 237 Kilometer. Der viertürige, Elektrosportler mit Allradantrieb basiert auf dem Porsche Taycan und verfügt daher ebenfalls über schnelle 800-Volt-Technik und einen 93,4-kWh-Akku, ist aber etwas größer und geräumiger. Preis: ab 104.000 Euro. © Audi BMW i4 eDrive40 BMW i4: 235 Kilometer. Die Elektroversion der konventionell angetriebenen 4er-Reihe ist das sportlichste Modell der Mittelklasse-Wertung. Als eDrive40 kostet er ab 59.200 Euro und verfügt über einen Akku mit 83.9 kWh Kapazität. © BMW Tesla Model 3 Tesla Model 3: 221 Kilometer. Der Elektroauto-Pionier legt seit jeher mehr Wert auf Reichweite als auf schnelles Laden, was bei der Akku-Auslegung ein Zielkonflikt ist. Der Test der Long-Range-Version mit 82,1-kWh-Akku erfolgte an markeneigenen Superchargern. Basispreis des Model 3: 52.965 Euro. © Tesla Polestar 2 Polestar 2: 218 Kilometer. Die noch junge Marke gehört zum chinesischen Geely-Konzern, die Autos werden von dessen Tochter Volvo entwickelt und in China produziert. Den Polestar gibt es ab 46.495 Euro, gemessen wurde die heckgetriebene Long-Range-Version mit 78-kWh-Akku. © Polestar BMW iX3 BMW iX3: 201 Kilometer. Ein weiterer BMW nach dem bewährten Muster, ein Verbrennermodell zum Stromer umzurüsten. Das Mittelklasse-SUV kostet ab 67.300 Euro und verfügt über einen Akku mit 80 kWh Kapazität. © BMW

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Zeekr startet in Schweden und Niederlande

In China soll das Elektroauto im zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden. In Europa braucht es etwas mehr Geduld, erst Ende des Jahres will Zeekr mit dem 001 und X starten. Zunächst in Schweden und den Niederlanden. Ab 2024 sollen dann weitere Länder folgen.

Rubriklistenbild: © VCG/Imago