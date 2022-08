Bis zu zehn Monate

Über ein Jahr müssen manche Autokäufer derzeit auf ihren Neuwagen warten. Bei BMW-Modellen sieht es nicht ganz so übel aus. Hier sind die Lieferzeiten der aktuellen Modelle.

München – Wenn es stimmt, dass Vorfreude die schönste Freude ist, dann durchleben Neuwagen-Käufer gerade viele glückliche Monate. Denn noch immer sorgt der Chipmangel für Produktions-Engpässe* – und dazu werden die durch den Ukraine-Krieg bedingten Produktions-Stopps* in vielen Autowerken bald auf die Lieferzeiten* durchschlagen.

Lieferzeiten bei BMW: So lange müssen Sie auf 3er und Co. warten

BMW ist dank vorausschauender Einkaufspolitik bislang glimpflicher durch die Krise* gefahren, zur Not wurde, gegen einen entsprechenden Preisnachlass, die Ausstattung reduziert*. Doch mittlerweile müssen sich auch die Münchner mit den aktuellen Gegebenheiten arrangieren. „Die Lage bleibt volatil. Wir rechnen nach wie vor damit, dass Liefereinschränkungen bedingt durch den Krieg in der Ukraine in Kombination mit den anhaltenden Halbleiter-Engpässen zu weiteren Produktionsanpassungen in unseren Werken führen können“, teilte BMW auf Anfrage von 24auto.de* mit.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in dem kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.*

+ Zehn Monate Lieferzeit: der BMW i4 M50 © Fabian Kirchbauer/BMW

Lieferzeiten bei BMW: Den X1 gibt es schon nach drei Monaten

In München und Dingolfing sei die Fertigung aber wieder angenommen worden, bei Mini im englischen Oxford soll es sukzessive bald wieder so weit sein, und in Regensburg, Leipzig sowie den außereuropäischen Standorten laufe die Produktion ohnehin. Trotzdem dauert es auch bei den Bayern länger als zu normalen Zeiten, bis Käufer ihren Neuwagen in Empfang nehmen können.

Das sind die aktuellen Lieferzeiten für BMW-Modelle

Baureihe Lieferzeit (Quelle: carwow, Stand März 2022) 1er 7 2er Active Tourer Plug-in Hybrid 6 3er 5 3er Plug-in Hybrid 6 3er Touring 5 3er Touring Plug-in Hybrid 6 5er Plug-in Hybrid 7 5er Touring 7 5er Touring Plug-in Hybrid 7 7er Plug-in Hybrid 2 i3 ausverkauft i4/i4 M50 10 iX 7 iX M60 8 iX3 6 X1 3 X1 Plug-in Hybrid 4 X2 7 X2 Plug-in Hybrid 7 X3 6 X3 Plug-in Hybrid 6 X5 8 X5 Plug-in Hybrid 8

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Fabian Kirchbauer/BMW