Elektro-Submarken der Autohersteller: Bei vielen wohl nur ein teures Intermezzo

E-Tron, EQ & Co.

+ © Mercedes Auf dem Pariser Autosalon 2016 präsentierte der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche den Elektro-Zusatz „EQ“. © Mercedes

E-Tron, E-Tech, EQ: In den vergangenen zehn Jahren haben viele Autohersteller mit Millionenaufwänden elektrische Submarken kreiert – doch viele Elektro-Signets werden bald wieder verschwinden.

Mit großem Aufwand haben in den vergangenen Jahren viele Hersteller Submarken für E-Modelle kreiert – nicht jede konnte so recht überzeugen. Und wenn die überwiegende Mehrheit der Modellpalette elektrisch ist, dann kann man den Namenszusatz ja eigentlich wieder weglassen.

Einer der ersten Hersteller, die es treffen dürfte, ist Mercedes mit seiner EQ-Familie, wie 24auto.de berichtet.

Der Grund für das schrittweise Streichen des EQ-Zusatzes in der Modellbezeichnung hat einen weiteren Grund. Mit Fahrzeugen wie der G- oder S-Klasse haben die Schwaben seit Jahrzehnten eigene Submarken, die stärker sind als mancher Autohersteller für sich. Und so richtig sind viele Kunden ohnehin nicht auf den EQ-Geschmack gekommen. Nicht viel anders sieht es bei anderen Herstellern aus. Audi griff bei seinen Elektromodellen zur Bezeichnung E-Tron, Hyundai nannte die Stecker-Modelle schrittweise Ioniq und auch Renault spendierte den seinen Stromspendern immer wieder neue Namen – zuletzt E-Tech. So recht durchgesetzt hat sich der Namenszusatz bei keinem Hersteller.