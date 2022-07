E-Bike Marke Eigenbau: Radler rast mit 70 km/h der Polizei davon

Fahrrad-Tuning

In Baden-Württemberg ist ein Mann auf einem E-Bike mit geschätzten 70 km/h der Polizei davongerast. (Symbolbild)

Frisierte E-Bikes können richtig schnell sein. In Baden-Württemberg raste ein Mann mit 70 km/h der Polizei davon – auf einem Gefährt Marke Eigenbau.

Raser sind im Straßenverkehr leider keine Seltenheit. Erst kürzlich lieferte sich der Fahrer eines Audi RS e-tron GT ein mutmaßliches Rennen mit einem BMW-M4-Lenker – die Raserei mit Geschwindigkeiten von angeblich bis zu 200 km/h endete in einem schweren Crash. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Und in München wurde ein Mann tatsächlich 85 Mal in einem Monat geblitzt – was ein gewaltiges Bußgeld nach sich zog. Eher ungewöhnlich ist es, dass ein rasender Radler die Polizei abhängt – doch genau das ist nun in Baden-Württemberg passiert.

Der rasende Radler hatte sich offenbar selbst ein spezielles E-Bike gebastelt, wie 24auto.de berichtet.

Wie die Polizei berichtet, wollten Beamte in der Fußgängerzone von Oppenweiler einen Radfahrer kontrollieren. Dieser jedoch ignorierte die Aufforderungen anzuhalten und machte sich stattdessen aus dem Staub. Die Polizisten versuchten, dem rasenden Radler zu folgen – was aber nicht gelang, da der Mann mit geschätzten 70 km/h davonflitzte. Einige Wochen später jedoch erkannte einer der damals am Einsatz beteiligten Polizisten das „außergewöhnliche Rad“ wieder – mit dem ein 42-Jähriger in Backnang an ihm vorbeistrampelte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Zweirad um eine spezielle E-Bike-Eigenkonstruktion handelt, bei der man quasi per Gashebel wie bei einem Motorrad das Tempo regulieren kann. Nun droht dem Radl-Raser eine Menge Ärger