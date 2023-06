Flughafen-Mitarbeiter rast mit BMW über Parkplatz – sein Besitzer ist im Urlaub

Mit über 70 km/h

Ein Mitarbeiter raste und driftete mit dem BMW eines Urlaubers über einen Parkplatz des Flughafen Bristol. Dabei wurde er von einer Dashcam erwischt.

So manches Urlaubsziel lässt sich bequem mit dem Auto erreichen. Etwa der Gardasee in Italien oder Split an der Adriaküste. Manchmal muss es aber doch das Flugzeug sein, etwa wenn es auf die griechische Insel Zakynthos geht. Dann muss das Auto (meist teuer) am Flughafen geparkt werden und wartet dort unbeschadet auf die Rückkehr seines Besitzers. Doch nicht immer werden die Autos dort so behutsam behandelt, wie man es gerne hätte.

Am Flughafen im britischen Bristol nutzte ein Mitarbeiter einen BMW 340i, um über den Parkplatz zu rasen. Das Ganze wurde von einer Dashcam festgehalten. Auf 24auto.de erfahren Sie, wie der Besitzer des Fahrzeugs auf die Spritztour reagierte.