14 Verkehrsverstöße pro Stunde: So achtlos sind Paketboten auf ihren Touren

Falsch geparkt

+ © picture alliance / Andreas Arnold/dpa Der Platzmangel in den Großstädten zwingt manchen Paketboten, gegen Verkehrssregeln zu verstoßen. © picture alliance / Andreas Arnold/dpa

Die Städte sind voll, Parkplätze selten: Für Paketboten wird es immer schwerer, regelkonform zu parken. Das sind die häufigsten Verstöße und so viel kosten sie.

Der Versandhandel boomt und immer mehr Leute bestellen Klamotten, Fernseher und Co. direkt nach Hause. Geliefert wird alles von Paketboten, die bei den unterschiedlichsten Lieferdiensten arbeiten – DHL, Hermes, UPS, DPD oder GLS.

Das mag für den Besteller bequem sein, aber für den Lieferanten und den Verkehr stellt dieser Trend ein zunehmendes Problem dar. Denn die Parkplätze vor allem in Großstädten sind rar. Deshalb bleibt vielen Paketboten oft nur, gegen die Regeln zu halten bzw. zu parken.

14 Verkehrsverstöße pro Stunde

Wie oft die Lieferanten gegen die Verkehrsregeln verstoßen, hat die "Bild" in einer Stichprobe untersucht. Dafür sind Reporter von "Auto Bild" Paketboten gefolgt und haben die Verstöße notiert.

In nur einer Stunde haben sie zahlreiche Verstöße beobachtet. Dabei habe jeder Fahrer bis zu 14 Mal gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Besonders häufig parkten die Paketboten in zweiter Reihe. Zudem stellten die Fahrer ihre Wagen immer wieder auf den Geh- oder Radweg ab und ignorierten Halte- sowie Parkverbote.

Angesichts der angespannten Parksituation in vielen Städten überraschen die Ergebnisse von Bild nicht unbedingt. Viel Zeit haben die Paketboten nicht, um erst einen passenden Parkplatz zu finden. Allerdings kann die Lösung nicht sein, dass Verkehrsregeln einfach ignoriert werden. Stattdessen müssen Städte und Lieferdienste gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Bis dahin kann auch der Kunde etwas dazu beitragen und Pakete beispielsweise an eine Packstation liefern lassen.

So viel würden die Verkehrssünden der Paketboten kosten

Verstoß Bußgeld Punkte Halten in zweiter Reihe 15 Euro - … mit Behinderung 20 Euro - Parken in zweiter Reihe 20 Euro - … mit Behinderung 25 Euro - Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten 10 Euro - … mit Behinderung 20 Euro Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten 35 Euro - … mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen 65 Euro 1 Halten auf Schienen 20 Euro - … mit Behinderung 30 Euro - Parken auf Schienen 25 Euro - … mit Behinderung 35 Euro - Zufahrt oder andere Autos eingeparkt 20 Euro - Parken auf Geh- oder Radweg 20 Euro - … mit Behinderung 30 Euro - Zu nah an Kreuzungen oder Einfahrten geparkt 10 Euro - … mit Behinderung 15 Euro - Halteverbot ignoriert 10 - 15 Euro - Parkverbot ignoriert 15 - 25 Euro -

anb