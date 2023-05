Burger, Pizza und Co.: A9 ist Deutschlands ungesündeste Autobahn

A5 besonders kulinarisch

Rund um die Autobahn gibt es so einige interessante Statistiken. Hello Fresh hat nun ausgewertet, wie es um das Essen steht. Das Ergebnis: Die A9 ist besonders ungesund.

Wer häufig längere Strecken auf der Autobahn zurücklegt, kennt das Problem: Irgendwann beginnt der Magen zu knurren und es wird Zeit für eine Pause. Doch das Essen an den Raststätten und Rasthöfen ist oftmals alles andere als günstig oder gut. Viel mehr scheinen die über 13.000 Autobahnkilometer nur an Fast-Food-Läden vorbeizuführen. Doch ist das wirklich so? Und welche Autobahn bietet die meisten Möglichkeiten, den Hunger zu stillen?

Die Frage hat sich auch das Kochbox-Start-up Hello Fresh gestellt und untersucht, wie viele Fast-Food-Restaurants, Tankstellen, Cafés und Gaststätten es entlang der neun längsten und wichtigsten überregionalen Autobahnen gibt. „Anschließend haben wir die Länge in Kilometer durch die Anzahl der Essensmöglichkeiten geteilt und so den fiktiven Wert ‚Essensmöglichkeit pro Kilometer‘ geschaffen“, erklärt das Unternehmen.

Ungesunde A9: Alle 15 Kilometer ein Fast-Food-Laden

Als besonders ungesund hat sich dabei die Autobahn A9 herausgestellt. Insgesamt finden sich 35 Fast-Food-Restaurant entlang der 533 Kilometer langen Fernstraße. Im Schnitt liegen 15,2 Kilometern zwischen den Schnellimbissen, was die A9 zu Deutschlands Burger-Bahn macht. Am weitesten muss man auf der A4 fahren. Grade einmal alle 30,7 Kilometer gibt es Burger, Pizza und Co. Die meisten Fast-Food-Restaurants gibt es an der A7 (46), der A3 (42) und der A1 (36). Die drei Autobahnen sind jedoch allesamt deutlich länger und somit liegen auch im Schnitt mehr Kilometer zwischen den Standorten.

Alleine an der A7 gibt es 46 Fast-Food-Resturants.

Den Titel als „kulinarischste Autobahn“ sicherte sich ganz knapp die A5. Entlang der 440 Kilometer langen Fernstraße gibt es 120 Essensmöglichkeiten. Autofahrer finden somit im Schnitt alle 3,7 Kilometer Tankstellen, Cafés, Gaststätten oder Fast-Food-Restaurants. Mit knappem Abstand folgen die A2 (3,8 Kilometer) sowie die A3 und A9 (je 3,9 Kilometer).

Nichts für müde Fahrer: An der A8 gibts nur alle 12,6 Kilometer Kaffee

Bei den reinen Rastmöglichkeiten hatte die Autobahn A5 die Nase vorne, alle 6,2 Kilometer gibt es dort im Schnitt eine Tankstelle, einen Rastplatz oder einen Autohof. Die Experten von Hello Fresh zählten 25 Raststätten, 10 Autohöfe (die in der Regel günstiger sind) und 36 Tankstellen entlang der 440 Kilometer. Dicht dahinter folgten die A2 (6,3 Kilometer) und die A3 (6,9 Kilometer).

Auf Deutschlands längster Autobahn, der A7 gibt es alle sieben Kilometern die Möglichkeit, sich kurz die Beine zu vertreten. Am längsten müssen Autofahrer auf der A8 (10,3 Kilometer) warten. Wer einen Wachmacher braucht, ist auf der A3 am besten versorgt. Hier gibt es alle 8,8 Kilometer die Möglichkeit, einen Kaffee zu kaufen. Den letzten Platz belegt auch hier die A8. Nur alle 12,6 Kilometer gibt es eine Tankstelle oder ein eigenständiges Café.

