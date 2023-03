Spannende Auswertung

Die treusten Kunden in Deutschland haben nicht etwa Mercedes oder VW, sondern Tesla und Dacia. Bei den Neukunden schneidet Cupra besonders gut ab.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das zeigt sich oft auch in seinem Kaufverhalten. Hat sich ein Produkt als gut erwiesen, wird es immer wieder gekauft. Auch die Autobauer hoffen, dass ihre Kunden immer wiederkehren und viele bleiben in der Tat ihr Leben lang einer Marke treu. Doch am loyalsten sind nicht etwa Käufer von Mercedes oder BMW, sondern die Kunden von Tesla und Dacia.

Klingt überraschend, ist aber so, wie eine Auswertung von Transaktionsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) des Marktanalyse-Unternehmens Dataforce für die Automobilwoche ergeben hat. Demnach haben 86,6 Prozent der privaten Tesla-Käufer erneut ein Elektroauto der US-Marke gekauft. Und das, obwohl das Unternehmen immer wieder wegen seiner Qualität in der Kritik steht.

Überraschendes Ergebnis: Die loyalsten Kunden haben eine Auto-Billigmarke und Tesla

Auf Platz zwei hinter Tesla folgt Dacia mit einer Loyalitätsquote von 73,6 Prozent. Für Laura Odinius, Team Lead Customer Services bei Dataforce, ist das alles andere als überraschend und hängt eng mit der Positionierung als günstige Marke zusammen: „Die meisten Dacia Kunden kamen zuvor von sehr alten Gebrauchtwagen und genießen jetzt den Komfort eines neuen Autos zum Preis eines guten Gebrauchtwagens, den sie offensichtlich nicht mehr missen wollen.“

+ Wer einmal einen Tesla kauft, bleibt der Marke in der Regel auch treu. © Bihlmayerfotografie/Imago

Mit deutlichem Abstand folgt Toyota auf Rang drei. Die Loyalitätsquote lag 2022 bei 59,2 Prozent. Dies sei vor allem den älteren Kunden zu verdanken, wie Odnius betont. So seien ab 75 Jahren 75 Prozent der Kunden einer Marke treu. Beste deutsche Marke ist Mercedes (53,9 Prozent) auf Rang fünf. Volkswagen (49,4 Prozent) scheitert als Elfter knapp an den Top-10.

Deutsche Marken schneiden schlechter ab – wegen hoher Stückzahlen

Grund für das schlechte Abschneiden der deutschen Marken seien vor allem deren hohen Volumen. „Generell ist es bei neuen Marken leichter, eine hohe Loyalität zu erreichen, da wenige Kunden wieder von einer Marke überzeugt werden müssen“, erklärt Odinius.

Bei Tesla kommt zudem hinzu, dass 70 Prozent der Fahrzeuge nach weniger als sechs Monaten wieder eingetauscht werden. Hier kann man davon ausgehen, dass die Fahrzeuge ins Ausland verkauft wurden, um die deutschen Prämien auszuschöpfen“, betont Odinius. Durch diesen Sondereffekt sinkt die Loyalitätsquote auf 76 Prozent. Am Sieg der Texaner ändert das jedoch nichts.

Elektroauto erleichter Werben um neue Kunden – Cupra besonders erfolgreich

Insgesamt sind die deutschen Autofahrer alles andere als treu. Seit 2010 ist die Markenloyalität von durchschnittlich 54 Prozent auf nur noch 46 Prozent im Jahr 2022 gesunken. Ein Faktor ist dabei auch die Elektromobilität (der die meisten Kunden in des treu bleiben), die es den Herstellern ermöglichen würde, leichter neue Kunden zu gewinnen, da diese bei ihrer bisherigen Marke nicht fündig würden.

Besonders erfolgreich in dieser Disziplin: Der noch junge Seat-Ableger Cupra. Die Neueroberungsquote lag 2022 bei starken 96,1 Prozent. Es folgt Fiat – die Italiener konnten sich mit dem 500e von 65 auf 82,6 Prozent steigern. Tesla belegt mit 75 Prozent den dritten Rang. Porsche (61,9 Prozent) liegt als bester deutscher Hersteller auf Rang 9.

