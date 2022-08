Bugatti-Fahrt mit 417 km/h: Matthias Malmedie findets geil

Reaction-Video

+ © YouTube (Mattthias Malmedie) matze.jpg © YouTube (Mattthias Malmedie)

Matthias Malmedie hat auf das Video von Radim Passer reagiert, der in seinem Bugatti mit 417 km/über die Autobahn fuhr. Der Grip-Moderator findet es geil.

Sieben Monate ist es her, dass der tschechischer Millionär Radim Passer ein Video auf YouTube hochgeladen hat, in dem er mit seinem Bugatti Chrion mit 417 km/h über eine deutsche Autobahn fuhr. Seither wurde der Clip 14 Millionen Mal (Stand 25. August) gesehen und zahlreiche Menschen haben darauf reagiert – auch Matthias Malmedie (47).

24auto.de verrät, was Matthias Malmedie von der 417-km/h-Fahrt mit dem Bugatti Chiron hält.

Dass der Grip-Moderator erst jetzt ein Reaktion-Video veröffentlicht hat, hat auch seinen Grund: Nach mehreren gescheiterten Versuchen, die 400-km/h-Marke zu knacken, wagt er für das RTL2-Format einen neuen Versuch und hat sich die Fahrt des Bugattis sozusagen als Vorbereitung angeguckt.