Brüder stecken mit Autos im Schlamm fest - dann geht alles schief

Zwei Brüder aus Nordrheinwestfalen hatten bei einer kuriosen Aktion sozusagen "Pech im Unglück". Am Ende konnte nur noch die Feuerwehr helfen.

Für zwei Brüder aus NRW ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch alles andere als glücklich verlaufen. Als sich einer der beiden auf einer schlammigen Wiese mit seinem Auto festgefahren hatte, holte er seinen Bruder zu Hilfe. Doch als dieser sich auch nicht mehr aus dem Matsch befreien konnte, wurde alles nur noch schlimmer.

Fahrer steckt im Matsch fest - und holt älteren Bruder zu Hilfe

Der jüngere Bruder war in der Nacht zusammen mit seiner Freundin in das Naherholungsgebiet Hohenstein gefahren. Um sich etwas Zeit zu sparen, kam der 19-Jährige auf die Idee, über eine aufgeweichte Rasenfläche zu fahren. Doch dies stellte sich als Fehler heraus, wie er bald feststellen musste, denn dabei fuhr er sich mit seinem Pkw fest, wie die Polizei in Bochum mitteilte. Ihm bliebt nichts anderes übrig, als seinen großen Bruder um Hilfe zu bitten, der kurze Zeit später auch mit seinem Mercedes anrückte.

Gescheiterte Abschlepp-Aktion mit Sachbeschädigung

An sich keine schlechte Idee, doch die matschige Wiese machte der Rettungsaktion einen Strich durch die Rechnung. Beim Abschleppversuch fuhr sich der 23-jährige ältere Bruder nämlich ebenfalls fest. Anstatt jetzt den Fahrfehler einzugestehen und die Polizei zu informieren, rissen die beiden Wittener Betonplatten aus den umliegenden Gehwegen sowie Holzlatten aus den Parkbänken heraus, um ihre Fahrzeuge aus dem Schlamm zu befreien - absolut erfolglos!

Die Rettungsaktion blieb nicht unbemerkt: Eine besorgte Bürgerin meldete sich telefonisch auf der Polizeiwache und gab an, dass sich auf der besagten Wiese zwei Pkw festgefahren hätten. Den Beamten fielen beim Eintreffen direkt die beiden Fahrzeuge auf, welche tief im aufgewühlten Schlamm feststeckten. Von den Fahrern fehlte jede Spur.

Zunächst wurde das Ordnungsamt hinzugezogen. Zeitgleich mit den Beamten der städtischen Ordnungsbehörde tauchten plötzlich die beiden Brüder auf - und gestanden ihre ruhmlose Tat. Die Feuerwehr konnte beide Fahrzeuge schließlich mit schwerem Gerät aus dem Schlamm ziehen.

Durch die Polizei wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, das Ordnungsamt schloss sich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige an. Auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft, ist bislang nicht bekannt.

