Ohne Anschluss: Vier Brücken in Deutschland, die einfach nur so da sind

Nur so da

Nicht nur Autobahnen enden oft im Nichts. Auch Brücken stehen manchmal einfach nur so herum. Wir stellen vier Beispiele vor.

Deutschland hat ein Brückenproblem. Nein, es gibt nicht etwa zu wenige dieser praktischen Bauwerke. Eher im Gegenteil. Und davon sind viele in einem schlechten Zustand. Und bei einigen Brücken fragt man sich beim Vorbeifahren, welchen Sinn sie erfüllen. Es ist eine sogenannte So-da-Brücke.

Denn diese sind in der Regel einfach nur so da und beginnen und enden in der Regel im Nichts – ähnlich wie auch so manche Autobahn in Deutschland. Daher werden diese oft auch als tote Brücke bezeichnet. Wir haben vier Beispiele rausgesucht.

So-da-Brück in Euskirchen: Anwohner klagt gegen geplante Autobahn

Eine der zahlreichen So-da-Brücken steht in der Nähe von Euskirchen an der Autobahn A1. Das in den 1970er-Jahren errichtete Bauwerk sollte Teil der geplanten Autobahn A56 werden. Der Neubau sollte als Umgehung des Kölner Rings dienen. Diese sucht man aber vergebens.

+ Über die So-da-Brücke in Euskirchen ist noch kein Auto gefahren. © Future Image/Imago

Der Grund: Ein Euskirchener Bürger klagte – wie sollte es auch anders sein – weil die Strecke zu nah am Stadtrand vorbeiführte. Und so steht die Brücke mitten in der Landschaft ohne Anschluss an eine Straße. Bekanntheit erlangte das Bauwerk zudem, weil es 2001 das Cover des BAP-Albums „Aff un zo“ zierte.

Auch Castrop-Rauxel hat eine So-da-Brücke

Nur einige Hundert Kilometer weiter findet sich eine weitere So-da-Brücke. Über der Dortmunder Straße in Castrop-Rauxel steht seit über 40 Jahre die Frohlindebrücke. Das Bauwerk sollte eigentlich Teil einer Ortsumgehung werden. Doch die wurde bis heute nicht gebaut.

Autobahnen der Extreme: In Deutschland ist keine Strecke länger als die A7 – eine andere hört einfach auf Autobahn A7: Mit einer Länge von 962,2 Kilometern ist die A7 die mit Abstand längste Autobahn der Bundesrepublik und nach der Autovía 7 in Spanien auch die zweitlängste Fernstraße Europas. Die A7 führt von Flensburg-Handewitt bis ins südliche Bayern. Seit 2012 läuft der Ausbau der Schnellstraße auf acht Spuren. © Lobeca/Imago Autobahn A3: Mit 769 Kilometern Länge muss sich die Fernstraße der A7 knapp geschlagen geben. Dafür ist die A3 die meist befahrene Autobahn in Deutschland. Laut der Straßenverkehrszählung 2021 sind alleine zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar täglich mehr als 166.000 Autos unterwegs. © NurPhoto/Imago Autobahn A1: Mit 749 Kilometern Länge ist die A1 nur etwas kürzer als die A3. Dafür dürfte es sich wohl um eine der längsten Baustellen Deutschlands handeln. Im Vergleich zur A1 wirken die 14 Jahre Bauzeit des BER wie ein Augenzwinkern. Denn der erste Spatenstich für die Autobahn wurde 1934 getätigt. Fast 80 Jahre später klafft in der Eifel immer noch eine 25 Kilometer lange Lücke. Wann diese geschlossen wird ist unklar. © Panthermedia/Imago Autobahn A4: 583 Kilometer Länge reichen für Platz vier im Ranking der längsten Autobahnen. Doch die A4 zeichnet sich auch durch ein besonders hohes Nebelrisiko auf dem viel befahrenen Streckenabschnitt zwischen Aachen und Köln aus. Am 20. Dezember 1987 musste die Strecke nach dem Aufkommen einer Nebelbank mit Sichtweiten von weit unter 30 m erstmals voll gesperrt werden. Inzwischen wurde dort eine Nebelwarnanlage installiert. © Mangold/Imago Vor der Ausfahrt Köln-Rodenkirchen hat sich auf der Autobahn A555 in Fahrtrichtung Köln ein erheblicher Stau gebildet. Autobahn A555: Mit grade einmal 18 Kilometern Länge zählt die Fernstraße zwischen Köln und Bonn zu den kürzeren Strecken. Doch historisch ist die A555 von größter Bedeutung, denn es ist die erste und älteste Autobahn der Bundesrepublik. 1932 wurde die Schnellstraße vom damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eingeweiht. Sie trägt bis heute zudem den Spitznamen Diplomatenrennbahn. © Future Iamge/Imago Seitenstreifen eines A8-Teilstücks freigegeben. Autobahn A831: Die mit Abstand kürzeste Fernstraße befindet sich in Baden-Württemberg und trägt die Bezeichnung A831. Sie ist grade einmal 2,3 Kilometer lang und besitzt fünf Ausfahrten. Die Autobahn startet und endet in Stuttgart. © Marijan Murat/dpa Frankfurter Kreuz der Autobahn A5. Autobahn A5: Mit 440 Kilometern ist die A5 verhältnismäßig kurz. Dennoch ist eine der meist befahrenen Straßen Hessens. Künftig könnte sie auch eine von Deutschlands breitesten Autobahnen sein, denn in der Nähe von Frankfurt ist ein Ausbau auf zehn Spuren geplant. Das Projekt ist jedoch sehr umstritten. © Schöning/Imago Baustelle A 49. Autobahn A49: Ähnlich wie die A1 ist auch die A49 in Hessen noch im Bau. Zudem stellt sie den am seltensten befahrenen Autobahnabschnitt. Bei Ansbrach wurden im Rahmen der Straßenverkehrszählung 2021 grade einmal 819 Auto pro Tag gezählt. © Uwe Zucchi/dpa Stau auf der A114. Autobahn A114: Auf dieser Fernstraße brauchten die Autofahrer bis zum Oktober 2022 starke Nerven. Satte 95 Prozent (15 von 16 Kilometern) der A114 Kilometer waren Baustelle. Inzwischen ist die Autobahn im Nordosten Berlins wieder komplett befahrbar. Überraschenderweise fielen die Baukosten sogar niedriger aus als zunächst geplant. © Soeren Stache/dpa Kochertalbrücke der Autobahn A6 über das Kochertal. Autobahn A6: Die A6 ist wohl eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen und das über die deutschen Grenzen hinaus. In dieses Ranking hat sie es aber nicht wegen ihrer Länge von 484 Kilometer geschafft, sondern wegen der Kochertalbrücke. Dabei handelt es sich nämlich um Deutschlands höchste Autobahnbrücke. In 185 Metern Höhe verläuft die A6 über 1,1 Kilometer durch das Kochertal. Damit ist sie 27 Meter höher als die Moseltalbrücke auf Platz zwei. © Arnulf Hettrich/Imago

Die Brücke hingegen steht derweil einfach so da herum und wartet darauf, ihre eigentliche Bestimmung zu erfüllen. Ob das jemals der Fall sein wird, ist ungewiss. Falls nicht, handelt es sich um ein besonders teures Exemplar einer toten Brücke. Satte 950.000 Mark (rund 490.000 Euro) kostete der Baum, wie der Bund der Steuerzahler 2021 in seinem Schwarzbuch erklärte.

Ladenburger So-da-Brücke kostet 1,2 Millionen Euro

Und auch in Baden-Württemberg gibt es eine So-da-Brücke und zwar in der Nähe von Bindlach. Sie überspannt den Sandbach. Anders als die Bauwerke in Nordrhein-Westfalen war diese aber nie für Autos gedacht. Warum sie gebaut wurde, lässt sich leider nicht nachvollziehen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

In Ladenburg findet sich eine weitere So-Da-Brücke. Mit Baukosten von 1,2 Millionen Euro ist diese sogar mehr als doppelt so teuer als die Geisterbrücke in Castrop-Rauxel. Die Ladenburger So-Da-Brücke sollte, so der Plan, die Landesstraße L 597 überqueren. Bislang zieht sie sich jedoch lediglich über ein Industriegleis (das zurückgebaut werden soll) und einen Wirtschaftsweg, wie der Südkurier berichtet. Aber immerhin, in den nächsten Jahren soll sie zumindest an eine Straße angebunden werden.

Rubriklistenbild: © Future Image/Imago