Kuriose Aktion

Mit einer Spitzhacke zertrümmerte ein Mann in Spanien einen BMW – es handelte sich dabei um den Wagen seines Sohnes. Er wollte den 32-Jährigen von einer Trunkenheitsfahrt abhalten.

Alkohol und Autofahren – eine lebensgefährliche Mischung. Nicht nur für den Fahrer und die Insassen des Wagens, sondern natürlich auch für andere Verkehrsteilnehmer. Welche Auswirkungen ein gewaltiger Promillewert auf den Fahrstil haben kann, zeigt ein dramatisches Dashcam-Video eines betrunkenen Lenkers, das die Polizei in Großbritannien vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Wenn es zum Unfall kommt, dann ist es oft nur Glück, wenn es beim Sachschaden bleibt, so wie kürzlich bei einem Crash unter Alkoholeinfluss in Nordrhein-Westfalen. In Deutschland ist deshalb auch die Mehrheit für eine Null-Promille-Grenze. In Spanien wollte nun ein Vater seinen Sohn von einer Trunkenheitsfahrt abbringen – und griff zu drastischen Mitteln.

Vater zertrümmert BMW des Sohnes mit Spitzhacke – damit er nicht betrunken fährt

Wie die Stadt Logroño auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, kam es dort zu einem kuriosen Vorfall. Bürger alarmierten die Polizei, weil ein Mann mit einer Spitzhacke auf einen geparkten BMW einschlug. Als eine Streife eintraf, raste gerade ein Geländewagen davon. Nach kurzer Zeit hielten Polizisten das flüchtende Fahrzeug an, in dem ein Vater mit seinem 32-jährigen Sohn saß – letzterer war betrunken.

32-Jähriger will betrunken ans Steuer seines BMW – es kommt zum Streit mit dem Vater

Schließlich stellte sich heraus, dass der zertrümmerte BMW dem 32-Jährigen gehörte – und es zwischen Vater und Sohn offenbar zu einem Streit gekommen war, weil der Sohn sich alkoholisiert hinters Steuer setzen wollte. Der Vater hatte dem Bericht zufolge versucht, dem Sohn den Autoschlüssel abzunehmen. Weil die Bemühungen des Vaters scheinbar ohne Erfolg blieben, entschied er sich, zu härten Mitteln zu greifen – und drosch mit einer Spitzhacke auf den blauen BMW ein.

Vater hält Sohn von Trunkenheitsfahrt ab – „Vielleicht hat er das Leben des Jungen gerettet“

Neben dem Ärger mit der Polizei dürfte auf die beiden nun eine gesalzene Werkstattrechnung zukommen. Denn der Vater zertrümmerte bei seiner Hacken-Attacke nicht nur sämtliche Fenster und die Reifen des BMW, sondern beschädigte auch die Karosserie des Wagens. In den Kommentaren zu dem Facebook-Post kann ein User der Aktion dennoch etwas Gutes abgewinnen: „Vielleicht hat er das Leben des Jungen gerettet und verhindert, dass es in keiner anderen Familie ein Unglück gibt.“

Rubriklistenbild: © Facebook (Ayuntamiento de Logroño)