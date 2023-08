Behinderung durch britische Militär-Konvois: Autofahrer sollten wissen, wie sie sich zu verhalten haben

Sonderreglungen für Kolonnen

Das britische Militär verlegt zahlreiche Fahrzeuge. Autofahrer müssen sich im August auf größere Militärkonvois einstellen. Es gelten besondere Regeln.

Mitte August könnten große britische Militärkolonnen auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt für Verkehrsbehinderungen sorgen. Das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr rät anderen Verkehrsteilnehmern zu besonderer Vorsicht.

Sie sollten einen möglichst großen Abstand zu den Kolonnen einhalten und aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge fahren. Die rund 300 leichteren Radfahrzeuge fahren vom 14. bis 18. August im Rahmen einer Militärübung von der Normandy-Kaserne in Paderborn-Sennelager zum Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen.

Britische Militärfahrzeuger auf deutschen Straßen: Flaggen zeigen Kolonne an

Anlass für die Truppenverlegung ist die Militärübung „Iron Storm“. Hierfür kommen rund 2.000 britische Soldaten nach Deutschland. Der größte Teil der schweren Fahrzeuge und Panzer wird auf der Schiene bewegt, ein Teil der etwa 300 leichteren Radfahrzeuge wird von den britischen Streitkräften über die rund 280 Kilometer lange Strecke selbst gefahren.

+ Britische „Warrior“-Panzer auf Tiefladern im Emder Außenhafen. (Symbolbild) © Hartmut Dirks/dpa

Ob es sich um einen militärischen Konvoi handelt, lässt sich leicht erkennen. Alle Fahrzeuge in der Kolonne sind auf der Fahrerseite mit einer blauen Flagge gekennzeichnet. Lediglich das letzte in der Reihe hat eine grüne Fahne. Laut ADAC kann es zusätzlich auch mit einem gelben Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein. Zudem können andere Flaggen im Einsatz sein, die ebenfalls wichtige Informationen übermitteln:

Flagge Bedeutung Schwarz-Weiß diagonal geteilt\t Verbandsführer, der nicht fest in der Kolonne fährt Gelb\t Defektes/beschädigtes Fahrzeug Rot Fahrzeug, von dem erhöhte Gefahr ausgeht. (Beispielsweise weil es eine große Menge Kraftstoff geladen hat)

Für Kolonnen gelten Sonderregeln – zum Beispiel an Ampeln

Wichtig: Eine Kolonne gilt de facto als ein Fahrzeug. Überquert das erste Fahrzeug die Ampeln bei Grün, dürfen die andere ihm folgen, auch wenn die Ampel inzwischen umgesprungen ist. Diese Sonderregel greift auch an Kreuzungen, an denen die Rechts-vor-links-Regel gilt sowie anderen Reglungen durch Verkehrszeichen.

Grundsätzlich dürfen Autofahrer einen Militärkonvoi überholen, das sollte jedoch in einem Zug passieren, da man sonst in die Kolonne einscheren muss. Und genau das ist laut dem ADAC nicht erlaubt. Muss man doch in den Konvoi einscheren, sollte man versuchen diesen möglichst schnell wieder zu verlassen. Entsprechend sind Überholmanöver auch nur mehrspurigen Straßen oder Autobahnen möglich. Und auch bei der Auffahrt auf die Autobahn müssen Autofahrer die Militärkolonne erst passieren lassen.

Rubriklistenbild: © Hartmut Dirks/dpa