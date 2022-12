Experten-Tipps

Bei eisiger Kälte kann auch mal die Autotür zufrieren. In diesem Fall sollte man rohe Gewalt vermeiden – zur Not hilft warmes Wasser.

Wenn ordentlich Schnee fällt, dann ist die Freude bei den meisten Kindern groß: Endlich Schneeburgen bauen und Schlittenfahren. Autofahrer hingegen sind wohl nur selten von Wintereinbrüchen begeistert. Denn bei Eiseskälte macht gerne schon mal die Batterie schlapp und man braucht womöglich Starthilfe – auch die Handbremse kann festfrieren. Ein weiteres Ärgernis sind – neben vereisten Scheiben – zugefrorene Autotüren. Auch wenn man es eilig hat: Eine Hau-Ruck-Aktion kann in diesem Fall großen Schaden anrichten. Um sie wieder aufzubekommen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen.

Autotür zugefroren: Gefühlvolles Drücken kann das Eis laut Experten lösen

Wie der ADAC erklärt, sollte man keinesfalls versuchen, die zugefrorene Tür mit Gewalt zu öffnen. Denn sind die Gummidichtungen der Tür und der Karosserie aneinander festfroren, können sie reißen und müssen in einer Werkstatt ersetzt werden. Zunächst sollte man nicht an der Tür reißen, sondern von außen dagegen drücken. Mit etwas Gefühl lässt sich so das Eis lösen. Auch vorsichtiges Klopfen gegen das Blech kann helfen.

+ Eine zugefrorene Autotür sollte man keinesfalls durch gewaltsames Aufreißen öffnen. (Symbolbild) © Gerhard Leber/Imago

Autotür zugefroren: Zugang zunächst über eine leichter zu öffnende Tür suchen

Eine weitere Möglichkeit: Eine andere Tür zu öffnen, die leichter aufgeht. Unter Umständen lässt sich die zugefrorene Tür vom Innenraum aus leichter aufdrücken. Besonders wichtig, wie der Automobilclub betont: Vor Fahrtantritt muss sich die Fahrertür eventuelle Hilfeleistungen nach einem Unfall auch von außen öffnen lassen.

Autotür zugefroren: Zur Not hilft warmes Wasser

Wenn das alles nichts hilft, kann man es mit warmem Wasser (am besten auf rund 50 Grad erhitzen) versuchen, und dieses vorsichtig rundum auf den Türrahmen gießen. Doch Vorsicht: Auf gar keinen Fall kochendes Wasser verwenden, weil es den Lack beschädigen kann. Und das Wasser auch nicht über die Scheibe gießen, weil der plötzliche Temperaturanstieg dazu führen kann, dass die Scheibe platzt oder reißt. Nach dem Öffnen die Türinnenseite und die Dichtungen abtrocknen, damit die Tür nicht gleich wieder festfriert.

Rubriklistenbild: © Gerhard Leber/Imago