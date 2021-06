Autosticker sind erlaubt – aber wie und mit was darf ich mein Auto verzieren?

Was geht und was nicht...

Autosticker sind eine billige Lösung, um das Auto aufzuhübschen. Doch für manche Auto-Aufkleber braucht man sogar eine Genehmigung.

Es gibt zig unterschiedliche Autosticker in verschiedenen Motiven, mit welchen Sie Ihr Auto „tunen“ können. Zudem sind die meisten Sticker auch nicht so teuer, daher können Sie den Look Ihres Autos für nur wenig Geld ein wenig aufpeppen. Wenn Sie Ihr Auto jedoch zum Beispiel mit einem größeren Aufkleber versehen wollen, müssen Sie ein paar Regeln unbedingt beachten.

Auf diese Dinge müssen Sie beim Anbringen eines Autostickers achten:

Zuerst ist für einen Autofahrer eine freie und gute Sicht* entscheidend, daher darf diese auf keinen Fall von einer Folie behindert werden. Für alle Folien, die auf der Scheibe mehr als 0,1 Quadratmeter beziehungsweise mehr als ein Viertel der Fläche beanspruchen, brauchen Autofahrer eine Bauartgenehmigung, wie T-Online unter Berufung auf den TÜV Nord berichtet. Ohne sie erlischt die Betriebserlaubnis des Autos. Eine solche Genehmigung erhalte man meistens beim Kauf der Folie. Ansonsten sollten die Scheiben besser ganz frei bleiben.

Grundsätzlich geht die Verkehrssicherheit immer vor. Bei Fragen, wie und wo man Aufkleber im Zweifel problemlos anbringen kann, hilft zum Beispiel auch der TÜV. Erfahren Sie zudem hier, wie Sie Aufkleber und Vignetten von Ihrem Auto wieder entfernen.(pma) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

