Panne im Tunnel: Warum man beim Verlassen des Autos den Schlüssel stecken lassen sollte

Ruhe bewahren

Eine Panne wünscht sich kein Autofahrer – doch wenn das Fahrzeug im Tunnel liegenbleibt, ist besondere Vorsicht geboten. Wir erklären, worauf man achten muss.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte sich gründlich vorbereiten: Je nach Länge der Fahrt ist eine ausreichende Verpflegung wichtig – dann ist man nicht nur im Stau gut versorgt und kann sich die teils extrem teuren Produkte an Autobahnraststätten sparen. Besonders wichtig ist aber auch ein gründlicher Check des Fahrzeugs vor dem Start – um einen Ausfall auf der Fahrt in die Ferien zu vermeiden. Doch auch bei aller Vorsicht ist man vor einer Panne – beispielsweise einem Reifenplatzer – nie gefeit. In so einem Fall liegen dann meist die Nerven blank. Eine Extremsituation, die viele Autofahrer fürchten, ist eine Panne im Tunnel. Wir erklären, worauf man unbedingt achten sollte.

+ Auch bei einer Panne in einem Tunnel gilt es, die Ruhe zu bewahren. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Warnblinker an und Motor aus: Richtiges Verhalten im Tunnel bei einer Autopanne

Keine Frage: Wenn das Auto im Tunnel plötzlich liegenbleibt, schießt der Adrenalinspiegel der Insassen in Höhe. Dennoch ist es auch in so einer besonderen Situation extrem wichtig, die Ruhe zu bewahren. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, sollten Sie bei einer Panne wie folgt vorgehen:

– Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

– Steuern Sie mit dem Fahrzeug eine Pannenbucht an. Sollte das nicht möglich sein, stellen Sie ihren Wagen so nah wie möglich am rechten Fahrbahnrand ab. Anschließend schalten Sie den Motor aus, wie der Automobil-Club Verkehr (ACV) erklärt.

Panne im Tunnel: Beim Verlassen des Wagens Schlüssel stecken lassen

– Bevor Sie das Fahrzeug verlassen, legen Sie die Warnwesten an. Beim Aussteigen unbedingt auf den Verkehr achten. Danach sollten sie laut ADAC das Warndreieck aufstellen.

– Der ACV rät dazu, beim Verlassen des Wagens den Schlüssel stecken zu lassen. Dadurch sei es gegebenenfalls für Einsatzkräfte möglich, das Fahrzeug schnell aus dem Tunnel zu bringen.

– Eigenhändige Reparaturversuche am Fahrzeug im Tunnel sollten Autofahrer aus Sicherheitsgründen unterlassen. Und auf gar keinen Fall sollten Autofahrer versuchen, den Wagen zu zur nächsten Pannenbucht oder zur Ausfahrt des Tunnels zu schieben – die Gefahr eines Unfalls ist zu groß. Genauso ist das Wenden und das Rückwärtsfahren tabu.

– Wenn Sie die Pannenhilfe alarmieren, sollte sie dem ADAC zufolge nicht das Handy, sondern das Telefon einer Notrufstation nutzen – dadurch kann das Tunnelpersonal Ihre exakte Position orten.

Generell sollte man als Autofahrer bei der Einfahrt in einen Tunnel auf einige Dinge achten: Besonders wichtig ist es, sowohl die Geschwindigkeitsbegrenzungen als auch die Sicherheitsabstände einzuhalten, um die Gefahr eines Unfalls zu minimieren, der im Tunnel schnell dramatische Folgen haben kann. Bei der Einfahrt in den Tunnel sollte man das Radio mit Verkehrsfunk einschalten und gegebenenfalls die Sonnenbrille absetzen.

Rubriklistenbild: © Hendrik Schmidt/dpa