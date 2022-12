Auswertung

Laut einer Auswertung befinden sich Deutschlands beliebteste Autobahnraststätten in Thüringen. Wenig rühmlich schneidet Schleswig-Holstein ab.

Autobahnraststätten genießen nicht immer den besten Ruf – was wohl in erster Linie mit der Preisgestaltung zu tun hat. Tatsächlich warnte vor der Sommer-Reisesaison das Bundeskartellamt davor, an Autobahntankstellen zu tanken. Und auch die Preise für so manchen Snack sind meist deutlich höher als etwa an den häufig etwas weiter entfernt liegenden Autohöfen, wie der ADAC vor einiger Zeit festgestellt hat. Manchmal bleibt einem aufgrund von Zeitmangel aber vielleicht keine andere Wahl, als eine Autobahnraststätte anzusteuern. Ein Ranking zeigt nun, welche in Deutschland besonders beliebt sind.

Ranking: Deutschlands beliebteste Autobahnraststätten sind in Thüringen

Das Gebrauchtwagen-Portal Heycar hat dazu 690.000 Online-Rezensionen von 342 deutschen Raststätten ausgewertet. Nur wenn eine Raststätte mehr als 100 Google-Bewertungen aufweisen konnte, wurde sie berücksichtigt. Das Ergebnis: Die beliebteste Raststätte Deutschlands liegt in Sachsen-Anhalt. Die Raststätte Kaisergrund im Südharz erreichte durchschnittlich 4,6 Sterne (bei 348 Bewertungen). Besonders gelobt wurde der Biergarten, das gutbürgerliche Essen sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn gerade auf der Fahrt in Urlaub sind bekanntermaßen nur wenige gewillt, durch überteuerte Mahlzeiten die Urlaubskasse zu schmälern.

Deutschlands beliebteste Autobahnraststätten: Platz zwei und drei gehen an Thüringen und Bayern

Auf Platz zwei landete die Kappe Tank- und Raststätte in Mittelpöllnitz (Thüringen) mit 4,4 Sternen im Schnitt (155 Bewertungen). Neben dem freundlichen Personal schätzen die Gäste hier vor allem das breite Angebot und die Qualität der Speisen. Rang drei erkämpfte sich die Serways Raststätte Bayerischer Wald Süd in Hunderdorf (Bayern) mit durchschnittlich 4,3 Sternen (1869 Bewertungen).

Autobahnraststätten-Ranking: Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein weit hinten

Im Bundesländer-Ranking liegt Thüringen ganz vorne: Die hier bewerteten Raststätten erhielten im Schnitt 4,01 Sterne. Mit exakt 4 Sternen verpasste Sachsen den ersten Platz nur ganz knapp. Rang 3 sicherte sich das Saarland (das Bundesland in dem die ältesten Autos unterwegs sind) mit durchschnittlich 3,97 Sternen. Weniger gut schnitten die Raststätten in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein ab: Sie belegten die letzten drei Plätze in der Auswertung mit 3,7, 3,68 und 3,54 Sternen im Durchschnitt.

