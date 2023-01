Wenig Selbstzweifel

Ein Unfallrisiko sehen die meisten Autofahrer in Deutschland in anderen Verkehrsteilnehmern. Nur ein kleiner Teil schätzt hingegen sich selbst als solches ein.

Ein Unfall passiert den meisten Autofahrern nicht oft in ihrem Leben – deswegen neigt man zu panischen und vielleicht auch falschen Reaktionen. Sind beispielsweise Menschen verletzt worden, so muss man schnell einen Notruf absetzen – dabei gibt es aber einige Dinge zu beachten. Ebenfalls wichtig ist es, bei Bedarf Erste Hilfe zu leisten und die Unfallstelle mit einem Warndreieck abzusichern. Eine Umfrage zeigt nun: Autofahrer schätzen vor allem andere Verkehrsteilnehmer als Gefahr ein – sich selbst sieht kaum jemand kritisch.

Umfrage zu Autounfällen: Schuld sind immer die anderen

Laut einer Befragung des Versicherers DA Direkt hat jeder vierte Autofahrer in Deutschland in den vergangenen drei Jahren einen Unfall oder eine gefährliche Situation im Straßenverkehr erlebt. Als häufigste Ursachen wurden „schlechte Sichtverhältnisse“ (29 %), „überhöhtes Tempo“ und „Ablenkung am Steuer“ (je 22 %) sowie „emotionaler Stress“ (13 %) genannt.

+ Als großes Unfallrisiko sehen die meisten Autofahrer laut einer Studie vor allem die anderen Verkehrsteilnehmer an. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Umfrage zu Autounfällen: Nur jeder fünfte Fahrer erklärt sich selbst zum Risiko

Als größtes Unfallrisiko nannten mit 58 Prozent deutlich über die Hälfte der Befragten andere Verkehrsteilnehmer. Lediglich jeder Fünfte (21 %) erklärte sich selbst zum Risiko. Passend zur vorherrschenden Einschätzung, die Schuld läge vor allem bei anderen, wurden als Ursachen für „Ablenkung am Steuer“ Radfahrer (38 %), andere Autofahrer (33 %), Fußgänger (17 %) sowie Nahverkehr (8 %) genannt. Sogenannte „Dooring“-Unfälle mit Radfahrer lassen sich übrigens durch den sogenannten „Holländer-Griff“ in vielen Fällen vermeiden.

Die schnellsten deutschen Autos aller Zeiten: 9ff GT9 rast davon Platz 10 – Apollo Intensa Emozione (IE): Auch wenn der Name eher italienisch klingt, ist der Apollo IE ein waschechter Deutscher und der Nachfolger des Gumpert Apollo. Im Vergleich zu seinem Vorgänger von der – inzwischen insolventen – Gumpert Sportwagenmanufaktur ist der IE etwas langsamer: „lediglich“ 335 km/h sind drin. Für die Autobahn und die Rennstrecke sollte das jedoch immer noch ausreichen. © Sebastian Geisler/Imago Platz 9 – Porsche 959 S: Der Ende der 1980er-Jahre gebaute Sportwagen ist alles andere als ein altes Eisen. Mit 339 km/h Höchstgeschwindigkeit braucht sich der 515 PS-starke Porsche 959 S auch vor modernen Fahrzeugen nicht verstecken. Den Sprint von null auf 100 legt er in grade einmal 3,7 Sekunden zurück. © Porsche Platz 8 – Porsche 911 GT2 RS: Der 911 ist eine absolute Sportwagen-Ikone. Inzwischen gibt es ihn in unzähligen Varianten. Wer jedoch besonders schnell unterwegs sein will, der greift zum GT2 RS. Der Hardcore-Porsche beschleunigt mit seinen 700 PS in 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Erst bei 340 km/h ist Schluss. © Porsche Platz 7 – Mercedes-Benz SLR McLaren Sterling Moss Edition: Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich ein ganz besonderer Sportwagen zu Ehren des ehemaligen Formel-1-Piloten Sir Stirling Moss (†). Im Vergleich zum regulären SLR McLaren wurde auf ein Dach und eine Windschutzscheibe verzichtet. Optisch lehnt sich der Supersportwagen an den 300 SLR von 1955 an. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h ist er jedoch deutlich schneller. © Sebastian Geisler/Imago Porsche 918 Spyder Platz 6 – Porsche 918 Spyder: Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 351,5 km/h hat es auch der Porsche 918 Spyder in die Top 10 der schnellsten deutschen Autos geschafft. Zwischen 2013 und 2015 wurde der Sportwagen 955 Mal gebaut. Die legendäre Nordschleife umrundete er in 6:57.00 Minuten. © Porsche Mercedes-AMG One Platz 5 – Mercedes-AMG ONE: Das Hypercar wurde 2017 auf der IAA in Frankfurt als „Project One“ vorgestellt und sollte ab 2019 in Serie gehen. Erst drei Jahre später rollte der Mercedes-AMG ONE zu den Kunden, die sich auf Formel-1-Technologie und 352 km/h Topspeed freuen dürfen. © Mercedes-Benz AG RUF CTR Anniversary Platz 4 – Ruf CTR Anniversary: Sieht aus wie ein Porsche 911 (Baureihe 964), ist aber keiner. Zumindest nicht ganz. Denn der CTR Anniversary ist das erste Auto, das Ruf selbst entwickelt hat. Angetrieben wird der Sportwagen aus Pfaffenhausen von einem Sechs-Zylinder-Boxermotor mit 710 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 360 km/h. Für den Sprint von null auf Tempo 100 braucht der auf 50 Exemplare limitierte Sportwagen 3,5 Sekunden. © Sebastian Geisler/Imago Gumpert Apollo Platz 3 – Gumpert Apollo: Der Sportwagen von Ex-Audi-Motorsport-Chef Roland Gumpert wurde von 2005 bis 2016 in vier verschiedenen Versionen angeboten und war sowohl für Straße als auch die Rennstrecke zugelassen. In den Top-Versionen Apollo (650 PS) und Apollo S (750 PS) lag die Höchstgeschwindigkeit bei 360 km/h. © Sebastian Geisler/Imago RUF CTR3 Clubsport. Platz 2 – Ruf CTR3 (Clubsport): Wie der CTR Anniversary handelt es sich auch beim CTR3 (Clubsport) um eine Eigenentwicklung im Porsche-Look. Der 777 PS-starke Sechszylinder-Boxer peitscht den Sportwagen auf bis zu 380 km/h. © Sebastian Geisler/Imago 9ff GT9 Vmax Platz 1 – 9ff GT9 Vmax: Auch von der Spitzenposition grüßt ein aufgemotzter Porsche 911 von der Dortmunder Firma 9ff. Angetrieben wird der Sportwagen von einem Sechszylinder-Boxermotor mit 1.400 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 437 km/h. Doch auch der "normale“ 9ff GT9 (409 km/h) und der GT9-R (414 km/h) sind kaum langsamer. © Sebastian Geisler/Imago

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Umfrage zu Autounfällen: Entscheidender Faktor für Ablenkung sind laut Studienautoren die Fahrer selbst

Die Studienautoren sehen als entscheidenden Faktor für Ablenkung hingegen die Fahrer selbst. Zu Ablenkungen befragt, gaben 54 Prozent der Studienteilnehmer an, während des Fahrens häufig mindestens einer ablenkenden Tätigkeit ausgesetzt zu sein. Genannt wurden hier Radio (38 %), Telefonate und Essen/Trinken (je 10 %) sowie das Bedienen von Bordcomputer und Smartphones (11 %). 17 Prozent gaben an, bei fast jeder Fahrt ihr Smartphone zu nutzen, 18 Prozent tun dies gelegentlich – andere Umfragen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Besonders hoch war die Smartphone-Nutzung bei den jüngsten Autofahrern (18–29 Jahre) mit 24 Prozent. Gegenüber einer Befragung aus dem Jahr 2021 entspricht dies aber einem Rückgang um neun Prozent. (Mit Material von SP-X)

Rubriklistenbild: © Addictive Stock/Imago