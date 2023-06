Autokosten im Vergleich: In Estland ist ein Neuwagen am teuersten

Kosten-Auswertung

+ © agefotostock/Imago In einigen Ländern sind Autos im Vergleich zum Durchschnittseinkommen extrem teuer. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Sie finden Neuwagen hierzulande teuer? Laut einer Auswertung müssen Autobesitzer in anderen Ländern im Vergleich deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Autofahren ist zumeist alles andere als eine billige Angelegenheit: Selbst wenn man sich ein günstiges gebrauchtes Auto anschafft, dann gehen die Kosten für Unterhalt, Reparatur und Wartung auf Dauer ins Geld. Wer bislang der Meinung war, dass wir Deutschen besonders viel fürs Autofahren ausgeben, liegt falsch. Laut einer Auswertung ist Autofahren in anderen Ländern deutlich teurer als bei uns, wie 24auto.de berichtet.

Der Auto-Abo-Anbieter Finn hat das Einkommen in anderen Ländern in Relation zu den Anschaffungs- und Spritkosten gesetzt – und so ermittelt, wo Autofahren besonders teuer beziehungsweise besonders günstig ist. Richtig tief müssen Autofahrer demnach für einen neuen Wagen beispielsweise in Estland in die Tasche greifen: 99,61 Prozent des durchschnittlichen Jahreseinkommens (31.602 Euro) kostet hier ein Toyota RAV4 – das beliebteste Auto des Landes. Auch in Israel ist der Autokauf ein teurer Spaß: Hier werden 97,02 Prozent des durchschnittlichen Jahreskommens (40.150 Euro) für das beliebteste Auto fällig – den Toyota Corolla.