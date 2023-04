„Endgegner der SUV-Marktübersättigung“: Chinesen bauen riesigen Audi aus Altmetall

Koloss Marke Eigenbau

+ © Reddit (MentalGymnast4269) XXL-Audi: In China haben Bastler einen Q5 in Übergröße aus Altmetall hergestellt. © Reddit (MentalGymnast4269)

Mit einem großen Auto in der Stadt einen Parkplatz zu finden, ist oft schwierig – mit dem XXL-Nachbau eines Audi Q5 dürfte es wohl definitiv unmöglich sein.

Sie halten einen BMW X7 für ein großes Fahrzeug? Im Vergleich zu einem Cadillac Escalade, einem Chevy Suburban oder einem Lincoln Navigator sind die Abmessungen sogar noch moderat. Doch so manchem Kunden ist auch das noch zu klein. So ließ sich ein autoverrückter Scheich kürzlich einen XXL-Hummer bauen: 14 Meter lang und sogar mit Toilette an Bord. In China haben nun Schrauber einen Audi Q5 in Übergröße nachgebaut, wie 24auto.de berichtet.

Ein Video von dem Mega-Audi begeistert aktuell die Reddit-Nutzer. Zu sehen ist darin ein riesiges Gefährt, das speziell vom Heck her einem Q5 der ersten Generation nachempfunden scheint. Wie gigantisch der Wagen ist, wird vor allem im Vergleich mit dem danebenstehenden Mann und einem Kind deutlich. Der Audi-Koloss kann tatsächlich auch fahren – auch das wird im Video demonstriert. Auf Reddit wurde Beitrag über den ungewöhnlichen Nachbau jedenfalls schon fleißig kommentiert: „Neuer Q9 Prototyp?“, fragt jemand. Ein anderer Nutzer meint: „Der Endgegner der SUV-Marktübersättigung.“