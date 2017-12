Verblüffend: Wie Sie an der Ampel schneller voran kommen

Einfache Physik

+ © dpa An der Ampel stehen viele Autofahrer Stoßstange an Stoßstange. © dpa

An der Ampel kleben Autofahrer oft Stoßstange an Stoßstange, um bei Grün möglich zügig vorwärts zu kommen. Doch handelt es sich bei der Annahme um einen Irrtum?

Wieviel Abstand halten Sie vor der Ampel zu Ihrem Vordermann? Die meisten Autofahrer kleben förmlich an der Stoßstange der anderen, um möglichst nahe an der Ampel zu stehen - denn wer näher dran ist, kommt auch schneller über Grün, oder nicht?

Abstand vor der Ampel: Ja oder Nein?

Eine Forschergruppe der amerikanischen Hochschule Virginia Tech hat das Szenario aus der Sicht der Physik betrachtet und seine Ergebnisse in dem "New Journal of Physics" veröffentlicht. Sie betrachten darin Fahrzeuge wie Atome oder Moleküle in verschiedenen Aggregatszuständen - im Stau sind sie ein erstarrter Kristall und im fließendem Verkehr eine Flüssigkeit.

Um den Test zu machen, platzierten die Forscher zehn Autos hintereinander vor eine rote Ampel auf einer Übungsstrecke. Dabei experimentierten sie mit Abständen zwischen 38 Zentimetern und 15 Meter von Stoßstange zu Stoßstange. Mit einer Drohne maßen sie anschließend, was bei Grün passiert.

Abstand halten: Das ergab die Untersuchung

Das Ergebnis bewies eindeutig, dass die Fahrzeuge bei größerem Abstand zueinander schneller über die Ampel fuhren. Standen die Autos nahe zusammen, brauchte das dritte Fahrzeug schon bis zu sechs Sekunden, um sich in Bewegung zu setzen.

Das liegt daran, dass Fahrer bei einem größerem Abstand schon mal leicht aufs Gas tippen können, ohne dem Vordermann gleich auf die Stoßstange zu brettern. Gleichzeitig schaffen es auch mehr Wagen über die grüne Ampel. Deswegen schadet es nicht, wenn Sie in Zukunft etwas mehr Platz zwischen sich und Ihrem Vordermann lassen.

Von Franziska Kaindl