ADAC erwartet schlimmes Stau-Wochenende: Vermeiden Sie Stoßzeiten

Am Wochenende drohen auf den Autobahnen kilometerlange Staus. Mit einigen Tipps lässt sich Zeit sparen, mit anderen nicht.

Die Ferien sind eine Zeit der Erholung. Doch wer sich in dieser Zeit auf die Autobahn traut, braucht viel Geduld. Insbesondere dieses Wochenende (28. bis 30. Juli) wird laut dem ADAC besonders staureich. Die Fahrt in den Urlaub am Gardasee oder der kroatischen Adria-Küste will also gut geplant sein.

+ Wegen des starken Ferienverkehrs warnt der ADAC vor einem staureichen Wochenende. © Rolf Vennenbernd/dpa

Doch warum wird es am Wochenende so voll auf den deutschen Straßen? Das hat einen einfachen Grund: Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in die Ferien. „Aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande rollt die zweite Reisewelle“, betont der ADAC. Zudem sind viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens wieder auf der Heimreise. Dort startet bald das neue Schuljahr.

ADAC warnt vor Stau: Tipps helfen stressfreier anzukommen

Auf vielen Autobahnen werde der Verkehr daher teilweise nur im Schritttempo fließen, und zwar in beide Richtungen. Der Heimreiseverkehr dürfte inzwischen sogar stärker sein als der Anreiseverkehr. Erleichterung verspricht das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das seit dem 1. Juli, bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Insgesamt erwartet der ADAC staureicher Sommerferien als in den Jahren zuvor. Nach der Corona-Pandemie haben die Deutschen ihre Reiselust wieder entdeckt. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man ohne Stau – oder zumindest möglichst wenig – ans Ziel kommt. Dabei helfen vor allem zwei Tipps:

Routenplanung und Verkehrsinformationen: Eine sorgfältige Routenplanung ist der Schlüssel, um Staus auf Autobahnen zu vermeiden. Nutzen Sie moderne Navigationsgeräte oder Apps, die Echtzeit-Verkehrsinformationen liefern und alternative Routen vorschlagen, um Engpässe zu umfahren.

Vermeiden Sie Stoßzeiten: Versuchen Sie, Ihre Reisezeiten außerhalb der Stoßzeiten zu wählen, wenn der Verkehr auf Autobahnen am dichtesten ist. Früher Morgen, spätere Abende oder das Umfahren der Hauptverkehrszeiten kann Ihnen einen reibungsloseren Fahrtverlauf ermöglichen. Geeignete Wochentage zum Verreisen in der Ferienzeit sind laut dem ADAC Dienstag bis Donnerstag.

Spurwechsel spart in der Regel kaum Zeit

Die Autobahn zu verlassen, ist dabei jedoch nicht immer die beste Idee. „Im Berufsverkehr rentiert es sich bei überlastungsbedingten Störungen, also bei Staus wegen hohem Verkehrsaufkommen, oftmals nicht, da dann in der Regel auch die Alternativrouten stark belastet sind. Anders kann sich die Situation im Reiseverkehr und insbesondere bei Unfällen darstellen“, erklärt der ADAC. Speziell bei Vollsperrungen kann man so jedoch viel Zeit sparen, falls man nicht bereits im Stau gefangen ist. Hier können Navigationsgeräte oder Apps, wie Google Maps, dabei helfen, den Stau möglichst weiträumig zu umfahren. Steckt man doch im Stau fest, ist es wichtig, eine Rettungsgasse zu bilden.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Ein weiterer beliebter Tipp, um schneller durch den Stau zu kommen, ist, die Spur zu wechseln. In aller Regel bringt das allerdings nichts. „Mal rollt der Verkehr auf der einen Spur schneller, mal auf der anderen Spur. Selbst wenn die eigene Fahrspur z. B. wegen einer Baustelle nicht weiter befahren werden kann, sollte es bei Anwendung des Reißverschlussverfahrens in der Regel keine wesentlichen Unterschiede geben“, schreibt der Automobilklub. Das Kolonnenspringen lohnt nur dann, wenn sich rechts eine LKW-Schlange gebildet hat, die sich weiter zurückstaut, als auf den übrigen Spuren.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Simon Mones sorgfältig überprüft.

