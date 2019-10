1.200 Euro Bußgeld: Raser fast doppelt so schnell wie erlaubt

Oberfranken

+ © dpa/Christophe Gateau Ein Raser in Oberfranken war beinahe doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. (Symbolbild) © dpa/Christophe Gateau

Ein Raser in Oberfranken sorgte unter Polizisten für Sprachlosigkeit. Für sein Fehlverhalten muss er nun aber auch tief in die Tasche greifen.

Bei der Gemeinde Köditz im oberfränkischen Landkreis Hof machte die Polizei große Augen, als ein Autofahrer durch die Messstelle raste. Mit einer Geschwindigkeit von satten 190 Stundenkilometern war der Mann am Samstagvormittag (26. Oktober 2019) auf der B 173 unterwegs und ging den Beamten so schnell in die Falle. Dabei ist die Geschwindigkeit auf der Schnellstraße auf 100 Stundenkilometer beschränkt, wie die Polizei betonte.

Sattes Bußgeld für fast doppelte Geschwindigkeit

Nun muss der rücksichtlose Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro bezahlen, wie die Frankenpost berichtet. Außerdem bekommt er zwei Punkte in Flensburg und muss seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Bei der gleichen Messstelle bei Köditz ereigneten sich am selben Tag noch 34 weitere Verstöße.

