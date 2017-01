US-Behörden: Fiat hat Abgaswerte manipuliert

Durch illegale Software

+ © dpa Die Zentrale von Fiat Chrysler in Auburn Hills, Michigan, USA. © dpa

Washington - Nach Volkswagen wird nun auch Fiat Chrysler von den US-Behörden der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen beschuldigt.

Die Umweltbehörde EPA beschuldigte den italienisch-amerikanischen Autobauer am Donnerstag formell, bei rund 104.000 Fahrzeugen durch Installation einer illegalen Software die Emissionswerte nach unten manipuliert zu haben, wie die Behörde in Washington mitteilte. Wegen ähnlicher Tricksereien hat sich Volkswagen in den USA zu Entschädigungs- und Strafzahlungen in Höhe von bereits mehr als 20 Milliarden Dollar verpflichtet.

dpa