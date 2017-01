Ikea ruft Strandstuhl wegen Verletzungsgefahr zurück

Möbelhersteller

Hofheim-Wallau - Der schwedische Möbelhersteller Ikea ruft einen Strandstuhl zurück. Mehrere Menschen hatten sich daran verletzt - nach alltäglichem Gebrauch.

Wegen möglicher Verletzungsgefahr ruft Ikea den Strandstuhl Mysingsö zurück. Dem Unternehmen seien fünf Vorfälle aus fünf verschiedenen Ländern gemeldet worden, bei denen der Stuhl "nach falscher Montage bei Gebrauch zusammengebrochen war", teilte Ikea am Dienstag in Hofheim-Wallau mit. Die Betroffenen hätten sich jeweils "die Finger so verletzt, dass sie medizinisch versorgt werden mussten".

Ikea zufolge besteht die Gefahr, dass der Stuhl nach dem Waschen des Stoffes nicht korrekt wieder zusammengebaut wird. Kunden könnten sich die Finger einklemmen oder mit dem Stuhl umstürzen.

Verletzte in mehreren Ländern

Entsprechende Vorfälle wurden demnach aus Deutschland, Finnland, den USA, Dänemark und in Australien gemeldet. Der Strandstuhl habe zwar "alle geltenden Tests bezüglich Mechanik, Textilien und Chemikalien durchlaufen und jeweils bestanden". Nach den Vorfällen sei das Produkt aber nun noch einmal untersucht und das Design verbessert worden. Das neue Modell ist ab Februar erhältlich.

Der alte Mysingsö kann ohne Kassenbon umgetauscht oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

