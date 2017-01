Großkonzerne wollen Plastik reduzieren

Rund drei Kubikmeter Müll hatten Fischer aus Sassnitz mit ihren Netzen in fünf Monaten aus dem Meer gefischt. Der Müll war in einer öffentlichen Aktion vor dem Meeresmuseum in Stralsund sortiert worden. Rund 75 Prozent des gefangenen Abfalls seien nach Angaben des NABU Kunststoffabfälle.

© dpa