Dow Jones auf höchstem Stand aller Zeiten

Kursaufschwung setzt sich fort

+ © dpa Nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump setzt der US-Börsenindex sein Kursaufschwung fort. © dpa

New York - Die Skepsis gegenüber den Plänen des neuen US-Präsidenten scheint sich an den Finanzmärkten in den Vereinigten Staaten in Luft aufzulösen. Geht die Rekordjagd an der Wall Street noch weiter?

Der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten geklettert. Gleich nach der Eröffnung hatte der Leitindex die runde Marke hinter sich gelassen. Zuletzt gewann er 0,65 Prozent auf 20 042,43 Punkte. Rückenwind lieferten die Fahrt aufnehmende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump anziehende US-Konjunktur.

Rekorde gab es auch beim breiter gefassten S&P 500 und bei den Nasdaq-Indizes. Der S&P gewann zuletzt 0,60 Prozent auf 2293,81 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,69 Prozent auf 5136,37 Punkte hoch.

„US-Aktien stehen vor dem Durchbruch“, sagte Marktexperte Neil Wilson von ETX Capital. Die Zweifel über die politische Durchschlagskraft von Donald Trump hätten nachgelassen, weil es klare Anzeichen gebe, dass der neue US-Präsident wirklich zum Handeln bereit sei. Nach dem Kippen des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP und der Reaktivierung von umstrittenen Öl-Pipeline-Projekten will er nun auch ernst machen mit dem Mauerbau an der mexikanischen Grenze.

Optimismus steht über Furcht vor Protektionismus

Das Erreichen der Marke von 20.000 Zählern sei psychologisch von großer Bedeutung und zeige, dass die „große Rotation“ von Anleihen in Aktien nun tatsächlich laufe, so Experte Wilson. Die Furcht vor Protektionismus unter Trump rücke an die zweite Stelle. Davor stehe der Optimismus mit Blick auf Inflation und Wachstum.

Marktbeobachter hatten das Erreichen der Rekordschwelle bereits erwartet. Der Dow hatte noch nie über 20.000 Zählern gestanden, zuletzt aber immer wieder an dieser Marke gekratzt. Nachdem in den vergangenen Wochen noch große Unsicherheit über die wirtschaftspolitische Richtung Trumps geherrscht hatte, schoben die jüngsten Entscheidungen des Republikaners die Werte vieler Aktien wieder an.

Zudem erhielt der Markt zunehmend mehr Unterstützung durch die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Kurstendenzen nach den über Nacht vorgelegten Zwischenberichten fielen zur Wochenmitte überwiegend positiv aus. Mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing stützte ein echtes Schwergewicht den Leitindex. Die Papiere klettern nach der Eröffnung um rund 1,5 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer 2016 beim Gewinn positiv überrascht hatte.

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt hatten schon am Dienstag ihre Zurückhaltung aufgegeben und die Kurse wieder angetrieben.

Das müssen Sie über den Dow Jones wissen

Der Dow Jones Industrial Average gehört zu den meistbeachteten Börsenindizes weltweit. Der Leitindex der USA blickt auf eine lange Historie zurück: Charles Henry Dow und Edward D. Jones schufen ihn im Jahr 1884, um die Kurstendenz an der Wall Street mit einer Auswahl von 30 Großunternehmen messbar zu machen. Erstmals berechnet wurde er 1896.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts noch bei knapp 100 Punkten stehend, setzte er kurz vor der Jahrtausendwende einen Meilenstein, als er erstmals die 10 000 Punkte überwand. Am 25. Januar 2017 gelang dem Index schließlich der Sprung über die zuvor noch nie erreichten 20 000 Punkte.

Bei der Zusammensetzung wird neben der Marktkapitalisierung auch viel Wert auf Kontinuität gelegt. Als ältestes heutiges Mitglied ist der Mischkonzern General Electric (GE) seit 1907 im Index gelistet. Jüngster Aufsteiger ist seit 2015 die Apple-Aktie.

dpa