„Lindenstraße“ nimmt Flüchtlingspaar auf

Neue Gesichter ab Sonntag

Köln - Die „Lindenstraße“ bekommt neue Gesichter: Die Kölnerin Dunja Dogmani und der gebürtige Düsseldorfer Ayman Cherif sind von Sonntag an als tunesisches Flüchtlingspaar dabei.

Das teilte der WDR am Donnerstag mit. Sie spielen Neyla und Yussuf Bakkoush, die Eltern des Flüchtlingsjungen Jamal (Mohammed Issa), der glaubte, sie seien bei der gemeinsamen Flucht aus Nordafrika ums Leben gekommen.

Die 1977 in Freudenstadt geborene Dunja Dogmani hat an der Schauspielschule Stuttgart studiert. Sie war festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln und stand etwa am Theatre de l'Odéon Paris und am Schauspiel Bochum auf der Bühne. Ayman Cherif, 1983 in Düsseldorf geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Schauspielschule Erlangen. Er hat unter anderem in Fernsehserien wie „Notruf Hafenkante“ und im „Tatort“ mitgespielt.

