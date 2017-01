Dschungelcamp 2017: Wer fliegt heute als nächster raus?

Die Prognosen

Sydney - Am heutigen Samstag wird der dritte Kandidat bzw. die erste Kandidatin aus dem Dschungelcamp 2017 gewählt. Wer fliegt heute raus? Die Prognosen.

Am Ende der Dschungelcamp-Sendung am heutigen Samstag verkünden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich welcher der verbliebenen zehn Kandidaten seine Hoffnungen auf die Dschungelkrone begraben darf. Die Zuschauer fragen sich also: Wer fliegt - nach Fräulein Menke und Sarah Joelle Jahnel - als dritter Kandidat aus dem Dschungelcamp 2017? Wir fassen zusammen für wen es eng werden könnte - und wer wohl noch länger drin bleibt.

Bei allen Favoriten-Analysen sollte man nicht vergessen: Das Dschungelcamp hat seine eigene Dynamik. Vor einem Jahr hat der unscheinbare Menderes Bagci gezeigt, dass auch Kandidaten gewinnen können, denen man es im Vorfeld nicht unbedingt zutraute. Auch Joey Heindle, Ross Antony und Ingrid van Bergen galten nicht als Favoriten auf den Dschungelthron. Schauen wir also auf die Dschungelcamp-Kandidaten des Jahres 2017.

Dschungelcamp 2017: Die Kandidaten im Check: Wer fliegt heute raus?

Hanka Rackwitz: Da hat sich Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat ordentlich geirrt: „Ich kenne die nicht. Die ist die erste, die fliegt.“ Denkste! Hanka hat mit ihren Macken im Dschungel für Wirbel gesorgt: Sie meidet jeglichen Körperkontakt mit anderen Kandidaten, sie pinkelt ins Camp und sie nervt die anderen Bewohner mit ihrer Hibbeligkeit. Das hat hohen Unterhaltungswert. Man mekt außerdem, dass sie im Dschungel langsam aufblüht. Ihre Lebensgeschichten (Droge und Beziehungsprobleme) berühren, was ihr zusätzliche Sympathie-Punkte einbringt. Prognose: Hanka Rackwitz bleibt uns noch länger erhalten. Möglicherweise sogar noch sehr lange.

Markus Majowski: Er hat maximal Außenseiter-Chancen auf den Titel des Dschungelkönigs. Ihm fehlen im Camp die Ecken und Kanten. Er will der ruhende Pol im Camp sein. Langweilt aber meist. Majowksi dürfte nach seinem Auszug nicht wirklich im Dscungelcamp fehlen. Außerdem stand er schon am ersten Tag auf der Abschussliste. Letztlich traf es aber Fräulein Menke. Prognose: Er geht bald.

Jens Büchner: Auch wenn „Malle-Jens“ sicher nicht zu den Favoriten auf den Sieg gehört: Er hat dank unfreiwilliger Komik einen gewissen Unterhaltungswert. Siehe sein VOX-Tattoo. Oder sein blamabler Auftritt beim Dschungel-Parcours. Aber: Jens Büchner ist kein Sympathieträger. Und das ist immer die Voraussetzung auf einen Sieg im Dschungelcamp. Prognose: Er darf sich auf einen baldigen Auszug einstellen.

Kader Loth: Sie hat definitiv einen Widerhaken. Kader Loth glänzt im Dschungelcamp 2017 mit Zickigkeit und finsterer Miene. Dass sie aber auch einen ordentlichen Hintern in der Hose hat, bewies sie in der Dschungelprüfung, als sie die „Schlangenhölle“ tapfer überstand. Lustiger Moment: Als sie über den Sex-Entzug im Camp und die deswegen notwendige Umstellung auf Handbetrieb plauderte. Wir fragen uns: Läuft da noch was mit einem Kandidaten? Marc Terenzi möchte sie nach eigenem Bekunden ja gerne mal nackt sehen. Mit Hanka kommt Kader Loth nach einem spannungsreichen Anfang im Dschungelcamp mittlerweile besser aus. Prognose: Da geht noch was! Wir werden die Kader noch länger im Camp genießen dürfen.

Dschungelcamp 2017: Dieser Kandidat hat sich schnell einen Namen gemacht

Alexander „Honey“ Keen: Er hat es durch sein sensationell großes Ego binnen kürzester Zeit geschafft, sich vom Nobody zur Rezfigur im Camp zu entwickeln. Großartig, wie er bei der Schatzsuche Sarah Joelle Jahnel wegen seiner Bronchitis alleine ackern ließ - aber am selben Tag noch rauchen und Sport machen konnte. Zudem könnte da noch was mit Gina-Lisa Lohfink laufen. Allerdings mögen ihn etliche Zuschauer nicht. Er stand am Freitag mit Sarah Joelle Jahnel auf der Abschussliste. Prognose: Wenn Honey seine Unterstützer mobilisieren kann, wird uns noch ein paar Tage im Dschungelcamp amüsieren. Sollten die Hater überwiegen, könnte für ihn bald Schluss sein.

Nicole Mieth: „Nicole wer“? Hätte sie sich bei der Dschungelprüfung nicht mal kurz Aua gemacht und geblutet: Wir wüssten gar nicht, ob die ehemalige Soap-Darstellerin überhaupt noch lebt. So unauffällig war sie bislang. Hat sie im Dschungelcamp überhaupt schon ein Wort gesprochen? Man kann sich jedenfalls an keines erinnern. Unauffälligkeit ist für Kandidaten tödlich. Menderes und Joey Heindle hatten seinerzeit noch einen Mitleids-Faktor. Was man von Nicole nicht behaupten kann. Prognose: Sie darf sich auf einen baldigen Auszug einstellen.

Marc Terenzi: Pfffft! Wie langweilig. Von Marc Terenzi sah man im Dschungelcamp 2017 bislang wenig. Der Ex-Stripper sollte sich bald mal nackig machen, um Stimmen der Zuschauerinnen abzugreifen. Oder mit Kader Loth die Sex-Höhle (falls es diese noch gibt) aufsuchen. Sonst liefert er den Fans eigentlich keinen Grund für ihn anzurufen. Prognose: Für ihn heißt es bald: „Time to say Goodbye!“

Dschungelcamp 2017: Heute geht der erste - Diese Kandidatin ist eine Enttäuschung

Gina-Lisa Lohfink: Bislang eher eine Enttäuschung. Gina-Lisa hat bislang noch keine Rolle gefunden, die zu ihr passt. Dschungel-Natter? Funktioniert nicht. Mitleidsfaktor? Schon eher. Wegen rechtlicher Drohungen spricht sie wohl auch nicht detailliert über ihren Gerichtsprozess. Wichtigste Frage: Läuft da noch was mit Honey? Und: Was sagt eigentlich ihr Freund, der türkische Erstliga-Kicker Emir Kücükakgül, der sie auch zum Flughafen begleitete, zu dem Flirt? Und ist der überhaupt noch ihr Freund? Prognose: Sie fliegt nicht gleich am Anfang. Aber für das Finale reicht es wohl auch nicht.

Thomas Häßler: Als ehemaliger Fußball-Weltmeister zog er ins Camp. Als Weltmeister der Langweiler zieht er wohl wieder aus. Möglicherweise ist seine Untätigkeit auch dadurch begründet, dass er seine Zeit im Dschungelcamp einfach absitzen will, um die Kohle einzustreichen. Prognose: „Icke“ darf sich auf einen baldigen Platzverweis einstellen.

Florian Wess: Der Botox-Boy ist ein Unsympath wie er im Buche steht. Intrigant, selbstgefällig und auf Krawall gebürstet. Aber: Solche Kandidaten braucht das Dschungelcamp. Das könnte ihm in dieser Staffel helfen. Außerdem wartet jeder darauf, dass es zwischen ihm und Honey kracht. Prognose: Könnte weit kommen.

