Handballbund: Noch keine Einigung über Bundestrainer-Nachfolger

Berlin - Der Deutsche Handballbund (DHB) hat Medienberichte über eine unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von Christian Prokop als Bundestrainer nicht bestätigt.

„Ich gebe dazu keinen Kommentar ab“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt dann eine offizielle Mitteilung, wenn die Dinge unter Dach und Fach sind.“

Zuvor hatte die Sport Bild darüber berichtet, dass eine Einigung um die Freigabe des Coaches vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig kurz bevor stehe. Demnach werde Prokop im April neuer Bundestrainer und gleichzeitig noch bis Ende Juni die Leipziger betreuen. Anschließend soll laut dem Blatt der aktuelle Frauen-Bundestrainer Michael Biegler seinen Job in Leipzig übernehmen.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hatte noch am Montagabend bei Sky Sport News HD gesagt, dass die Suche nach einem neuen Bundestrainer „nicht mehr ganz so lange dauern“ solle. Die DHB-Auswahl war bei der WM in Frankreich unerwartet früh im Achtelfinale gegen Katar ausgeschieden. Damit war auch die Amtszeit von Dagur Sigurdsson zu Ende gegangen, der künftig Japans Nationalteam betreuen wird.

