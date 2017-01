Handball im Ticker: DHB-Team feiert harterkämpften Sieg gegen Ungarn

WM 2017 in Frankreich

Rouen - Die deutschen Handballer sind mit einem Sieg in die WM 2017 in Frankreich gestartet. Gegen Ungarn überzeugt vor allem der Kapitän. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker.

Deutschland - Ungarn 27:23 (16:11)

19.40 Uhr:

19.21 Uhr: Gensheimer wird zum Spieler des Spiels gewählt - völlig zurecht!

Offenbar sind die Live-Stream-Störungen während der ersten Hälfte auf Probleme beim Rechteinhaber beIN Sports zurückzuführen gewesen.

Fazit: Das war spannender als zwischendurch gedacht. Aber die „Bad Boys“ haben sich nach einer Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte selbst aus dem Sumpf gezogen - so eine Erfahrung kann noch ganz wichtig werden!

60. Minute: Die Ungarn geben den Ball nochmal her und Gensheimer vollendet ins leere Tor. Mit dem 27:23 ist das Spiel auch beendet.

60. Minute: Gensheimer macht auch seinen achten Siebenmeter rein. 26:23!

60. Minute: Ligetvari kassiert die Rote Karte nach einem Gesichtsgrapscher.

60. Minute: Nach langer Ballstaffette vergibt Wiencek, aber Deutschland bleibt in Ballbesitz.

59. Minute: Nun nimmt auch die deutsche Auswahl ihre letzte Auszeit.

59. Minute: Heinevetter greift sich einen abgefälschten Wurf. Der Videobeweis muss zeigen, ob der Ball hinter der Linie war. Lekais Treffer zum 25:23 zählt.

58. Minute: Ungarn nimmt die letzte Auszeit.

58. Minute: Häfner ist mit toller Einzelleistung erfolgreich - 25:22.

57. Minute: Heinevetter zeigt die nächste starke Parade gegen Banhidi, aber dann trifft Lekai zum 24:22.

56. Minute: Häfner trifft zur Drei-Tore-Führung - 24:21.

55. Minute: Drux holt einen Siebenmeter heraus und Gensheimer bleibt eiskalt - 23:21!

54. Minute: Groetzki scheitert am Pfosten. Auf der anderen Seite macht Zubai das 22:21.

53. Minute: Balogh vergibt die Chance, noch einmal zu verkürzen.

52. Minute: Die Ungarn setzen zum Kempa-Trick an, der auch erfolgreich ist. Doch ein Spieler stand im Kreis - der Treffer zählt nicht.

51. Minute: Aber auch Gensheimer ist wieder zur Stelle. Mit seinem zehnten Treffer markiert er das 22:20.

51. Minute: Bodo hat leichtes Spiel und macht das 21:20.

50. Minute: Jetzt nehmen die Ungarn ihre Auszeit. Sigurdsson bemängelt die Passivität seiner Spieler.

50. Minute: Sofort antwortet Kühn mit einem Hammerwurf zum 21:19.

50. Minute: Balogh zimmert den Ball aus dem Rückraum in die Maschen - 20:19.

49. Minute: Jawoll! Groetzki trifft zum 20:18.

49. Minute: Jamali kassiert die nächste Zwei-Minuten-Strafe. Können die „Bad Boys“ das jetzt ausnutzen?

48. Minute: Juhasz spritzt in einen Pass und trifft allein vor Heinevetter zum 19:18.

47. Minute: Balogh wirft aus dem Rückraum, aber Heinevetter pariert.

46. Minute: Wieder stehen sieben DHB-Feldspieler auf der Platte. Ernst holt einen Siebenmeter heraus, den Gensheimer zum 19:17 verwandelt. Obendrauf gibt es eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Schuch.

45. Minute: Aber auch Jamali ist auf den Geschmack gekommen - 18:17.

45. Minute: Gensheimer trifft endlich wieder! Sein achtes Tor verhilft zum 18:16.

44. Minute: Die DHB-Auswahl versucht es nun mit sieben Feldspielern. Gensheimer vergibt, aber Jamali verfehlt das leere Tor.

44. Minute: Zubai trifft aus der Drehung - 17:16. Jetzt wird‘s kribblig - das weiß auch Sigurdsson, der eine Auszeit nimmt. Gensheimer sagt: „Wir müssen wieder ins Rollen kommen!“

42. Minute: Heinevetter lenkt einen Csaczar-Wurf um den Pfosten - auf den Keeper ist Verlass!

40. Minute: In den ersten zehn Minuten dieser Hälfte haben die „Bas Boys“ nur einen Treffer erzielt - aber Heinevetter zeigt mal wieder eine Top-Parade gegen Jamali.

39. Minute: Heinevetter pariert gegen Balogh, aber die Ungarn bekommen den Ball wegen eines Fouls zurück - erneut vergeben sie die Chance.

38. Minute: Csaczar trifft zum 16:15, aber auf der Gegenseite schlägt Häfner mit dem 17:15 zurück.

37. Minute: Jamali macht aus dem Rückraum das 16:14. Jetzt wird‘s aber mal wieder Zeit für ein deutsches Tor!

36. Minute: Die „Bad Boys“ sind wieder komplett, aber das Tor macht Juhasz - 16:13.

35. Minute: Zum Glück vergeben die Ungarn jetzt beste Chancen - so bleibt der Vorsprung komfortabel.

34. Minute: Heinevetter pariert den Siebenmeter von Csaczar - stark und soooo wichtig!

33. Minute: Beide Teams vergeben Chancen. Doch dann kassiert auch Häfner eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Oha, jetzt könnte es brenzlig werden!

32. Minute: Auch Wiencek holt sich eine Zwei-Minute-Zeitstrafe ab - damit sind die „Bad Boys“ schon wieder in Unterzahl.

32. Minute: Auf der anderen Seite vergibt Gensheimer.

31. Minute: Balogh markiert mit einem trockenen Wurf aus dem Rückraum das 16:12.

31. Minute: Die zweite Hälfte beginnt. Ungarn ist weiter in Überzahl. Es gibt gleich eine Unterbrechung, weil es Probleme mit der Zeitnahme gibt.

Leider kam es während der Live-Stream-Übertragung des Spiels durch die DKB in der ersten Hälfte zu einer rund 15-minütigen Bild- und Ton-Störung.

Pausen-Fazit: Vor allem dank der überragenden Heinevetter und Gensheimer liegen die „Bad Boys“ klar in Führung. So kann‘s weitergehen.

30. Minute: Deutschland nimmt den Torhüter raus, um sechs Feldspieler zur Verfügung zu haben. Doch den letzten Treffer der ersten Hälfte markiert Lekai zum 16:11. Dann ist Halbzeit.

30. Minute: Drux kassiert nach einem Foul an Balogh eine Zwei-Minuten-Strafe, den Siebenmeter verwandelt Csaszar zum 16:10.

29. Minute: Häfner mit seinem vierten Treffer zum 15:9, wenig später trifft Groetzki zum 16:9.

28. Minute: Kurz vor der Pause zieht auch Sigurdsson seine Auszeit.

27. Minute: Für Ungarn trifft Jamali zum 14:9.

26. Minute: Gensheimer lässt die Gelegenheit nicht entgehen und macht per Strafwurf das 13:8. Und Groetzki legt gleich zum 14:8 nach.

25. Minute: Balogh bringt Ungarn mal wieder aufs Scoreboard - 12:8.

24. Minute: Auch nach der Auszeit schlägt die DHB-Auswahl zu - Gensheimer trifft zum 12:7.

23. Minute: Deutscher Doppelschlag - erst trifft Gensheimer zum 10:7, dann legt Häfner zum 11:7 nach. Anschließend nehmen die Ungarn die erste Auszeit.

21. Minute: Pieczkowski bleibt eiskalt und stellt auf 9:7.

20. Minute: Gensheimer gibt den Ball her und Ancsin verkürzt auf 8:7.

19. Minute: Kohlbacher kassiert die nächste Gelbe Karte.

18. Minute: Die Ungarn lassen sich nicht abschütteln - Bodo macht das 8:6.

18. Minute: Tor Nummer vier von Gensheimer bringt das 8:5.

14. Minute: Aber auch die deutsche Offensive kann sich sehen lassen! Nach Heinevetters Parade gegen Nagy trifft Fäth auf der anderen Seite zum 7:5.

12. Minute: Wieder verkürzen die Ungarn. Juhasz markiert per Gegenstoß das 6:5.

11. Minute: Für die „Bad Boys“ ist Häfner aus dem Rückraum zur Stelle - 6:4.

10. Minute: Doch die Ungarn bleiben dran - Bodo zum 5:4.

9. Minute: Gensheimer ist auf Betriebstemperatur - sein dritter Treffer bringt das 5:3! Wieder war es ein Strafwurf.

8. Minute: Wiencek handelt sich eine Gelbe Karte ein und Harsanyi verkürzt auf 4:3.

8. Minute: Und Gensheimer legt zum 4:2 nach. Der Kapitän trifft nach einem Gegenstoß. Vorher hatte Heinevetter gegen Harsany pariert.

7. Minute: Wieder sind die „Bad Boys“ in Führung! Diesmal trifft Groetzki zum 3:2.

6. Minute: Csaszar guckt Heinevetter aus und gleicht zum 2:2 aus.

5. Minute: Den fälligen Strafwurf verwandelt Gensheimer zum 2:1.

5. Minute: Harsanyi sieht nach einem Foul an Drux die Gelbe Karte.

4. Minute: Nachdem Fäth vergeben hat, macht Nagy den Ausgleich - da hat der Routinier Heinevetter ausgeguckt. 1:1!

3. Minute: Dann trifft Nagy nur den Pfosten und Heinevetter ist gegen Zubai auf den Posten.

2. Minute: Starke Parade von Heinevetter, der einen Versuch von Bodo ins Seitenaus lenkt.

2. Minute: Häfner nimmt den ersten Wurf und trifft zum 1:0.

1. Minute: Das Spiel läuft. Deutschland hat den Ball.

17.41 Uhr: Bei der EM vor einem Jahr gewann die DHB-Auswahl gegen Ungarn mit 29:19 - damals in der Hauptrunde.

17.33 Uhr:

Vorschau zum WM-Auftaktspiel der DHB-Auswahl

Am Freitag (17.45 Uhr) starten die deutschen „Bad Boys“ in die Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel warten diesmal die Ungarn auf das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Für die deutsche Mannschaft sollte es eine lösbare Aufgabe sein, doch die Ungarn sind nicht zu unterschätzen.

Gerade die ungarischen Vereinsmannschaften gehören zur Elite in Europa. Doch der Bundestrainer sieht keinen Anlass, sich vor dem Gegner zu verstecken: „Ich glaube, wir haben mit Ungarn zu Beginn eine schöne Aufgabe. Da gilt es, gleich die richtige Einstellung und die richtigen taktischen Maßnahmen zu finden. Das gehen wir positiv an. Wir sind gut drauf. Und es gibt keinen Grund, negativ zu sein.“

Für Sigurdsson wird es das vierte und letzte Turnier als Bundestrainer sein. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: einmal Europameister und Bronzegewinner bei den vergangenen olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und genau diese Euphorie will er mitnehmen nach Frankreich: „Wir sollten die Aufgabe mit dem Rückenwind der beiden vergangenen guten Turniere angehen." Doch auch wenn fast alle Zeichen auf Sieg stehen, so muss Sigurdsson doch auf viele Leistungsträger in seinem Team verzichten: Neben Steffen Weinhold können auch Fabian Wiede und Hendrik Pekeler nicht dabei sein.

"Das ist natürlich auf der einen Seite sehr bitter. Aber es heißt auch, dass man sich neu formieren muss. Man weiß nicht genau, wo man steht. Wir haben neue Leute auf Schlüsselpositionen.“ Für den erfahrenen Coach nur ein Grund mehr, sich auf die positiven Sachen der WM zu konzentrieren: „Ich bin mir absolut sicher, dass diese Mannschaft jeden schlagen kann. Wir müssen nur schauen, dass wir mit dem richtigen Fokus in das Turnier kommen." Und das wird sich bereits an diesem Freitag herausstellen, um 17.45 Uhr gegen Ungarn.

Patrick Steinke, mg