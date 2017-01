Live-Ticker: DHB-Team ohne Drux gegen Saudi-Arabien

Handball-WM

+ © dpa Handball-WM: Auch gegen Saudi-Arabien will das deutsche Team wieder jubeln. © dpa

Rouen - Im dritten Spiel der Handball-WM 2017 in Frankreich kann sich das DHB-Team gegen Saudi-Arabien für das Achtelfinale qualifizieren. In unserem Ticker sind Sie live dabei.

Deutschland - Saudi-Arabien 16:10 (Jetzt LIVE)

23. Minute: Torhüterwechsel beim deutschen Team. Andreas Wolff ersetzt Silvio Heinevetter. Kaum auf dem Feld, schlägt‘s hinter ihm ein.

22. Minute: Deutschland hat nun für den Angriff den Torhüter rausgenommen, um die Unterzahl auszugleichen und trifft.

21. Minute: In Unterzahl der amtierende Europameister weiter treffsicher.

20. Minute: Die erste 2-Minuten-Strafe kassiert Simon Ernst. Den fälligen Siebenmeter verwandelt Alzaer.

20. Minute: Die Deutschen treffen nach Belieben. Gensheimer mit dem Tor.

18. Minute: Der einzige, der sich gegen die Dominanz der DHB-Elf wehrt, ist Mohammed Alabas. Er markiert seinen vierten Treffer.

17. Minute: Jetzt macht es der Kreisläufer von der HSG Wetzlar besser. Es steht 11:5 nach knapp 17 Minuten.

16. Minute: Die Saudis leisten sich viele Unkonzentriertheiten. Kohlbacher stürmt alleine auf das gegnerische Tor zu, scheitert jedoch am starken Almutairi.

15. Minute: Und wieder ist es Julius Kühn. Diesmal aus der zweiten Reihe.

13. Minute: Starke Parade von Almutairi gegen Groetzki.

13. Minute: Mohammed Alabbas erzielt das dritte Tor für sein Team.

12. Minute: Die kleinen Spieler Saudi-Arabiens können dem Spiel der Deutschen momentan kaum etwas entgegensetzen. Beispiel gefällig: Abdullah Alabbas ist mit 1,65 Meter der kleinste Akteur bei dieser WM.

12. Minute: Häfner geht ohne Gegenwehr durch die arabische Abwehr - 8:4.

11. Minute: Nach Wiencek hat nun auch Almoshin die Gelbe Karte gesehen.

10. Minute: Kühn fängt einen Pass ab und belohnt sich mit einem Tor.

9. Minute: Saudi-Arabien wieder über außen. Sie verkürzen auf 6:4. Doch Kai Häfner bestraft die unaufmerksame Defensive des Gegners sofort.

7. Minute: Heinevetter leitet mit einem langen Pass auf Groetzki einen Gegenangriff ein. Doch der 27-Jährige ist beim Zuspiel auf den links mitgelaufenen Kühn zu ungenau.

6. Minute: Sehr unkonzentrierte Abwehr der Deutschen. Aber im Angriff klappt‘s. Kühn erzielt das 6:3.

4. Minute: Saudi-Arabien kommt allerdings erstaunlich einfach durch. Wieder Alabas, erneut Groetzki. Es geht munter hin und her.

3. Minute: Tempogegenstoß von Groetzki. Das kennt er von den Rhein-Neckar Löwen. 3:2 für Deutschland.

2. Minute: Doch auch der erste Angriff der deutschen Elf ist erfolgreich. Wiencek gleicht nach einem Anspiel an den Kreis aus.

1. Minute: Da ist auch schon der erste Treffer. Alabas mit dem 0:1.

1. Minute: Das Spiel läuft. Saudi-Arabien hat den Ball.

+++ Die T-Frage ist geklärt: Zu Beginn hütet Silvio Heinevetter den Kasten. Dies kann sich aber im Laufe der Partie noch ändern.

+++ Nun folgen die Nationalhymnen.

+++ Die Halle im nordfranzösischen Rouen ist - wenig überraschend - nicht ausverkauft.

+++ Die beiden Mannschaften haben inzwischen die Halle betreten. Der Hallensprecher stellt jeden einzelnen Spieler vor. Gleich geht es los!

+++ Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat auch diesmal die Qual der Wahl, welchem Torhüter er den Vorzug gibt. Laut Henning Fritz keineswegs ein Nachteil. „Es ist für den Bundestrainer sicher ein gutes Gefühl, zwei Weltklasse-Torhüter zur Verfügung zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden funktionieren wird, ist hoch. Auch für die Gegner ist es schwer, denn sie können sich nicht auf einen bestimmten Keeper vorbereiten“, meinte der 235-malige Nationalspieler.

+++ Ex-Nationaltorhüter Henning Fritz traut den deutschen Handballern bei der WM in Frankreich den Titel zu. „Das Minimalziel sollte das Halbfinale sein. Vielleicht bin ich zu euphorisch, aber ich sehe kaum eine Mannschaft, die einen so breiten Kader hat wie wir. Die Jungs können den ganz großen Wurf schaffen“, sagte Fritz in einem Interview der Mittelbayerischen Zeitung.

+++ Fakt am Rand: Deutschland ist 2016 in der Rangliste der Europäischen Handball-Föderation auf Platz eins vorgerückt. Waren wir 2015 noch auf Platz sieben, sicherten die Erfolge der Nationalmannschaften nun die Top-Position vor Norwegen, Dänemark und Frankreich. Die Siedepunkte brachte der EM-Sieg der Herren, EM-Silber der Junioren und EM-Bronze der Jugend sowie der sechste Platz der Frauen bei der EM und der vierte Platz der Juniorinnen bei der U20-WM.

+++ Viel Lob hat Kapitän Uwe Gensheimer erhalten. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters Dieter war er dennoch am Donnerstagabend nach Rouen gereist und hat im Auftaktspiel mit 13 Toren überragend gespielt und auch gegen Chile vier Tore beigesteuert. Er wird zur Beerdigung seines Vaters nach Hause reisen, aber kein Spiel verpassen.

+++ Eine gute und eine schlechte Nachricht hat DHB-Vizepräsident Bob Hanning heute zu Paul Drux bekanntgegeben. Der 1,92 Meter große Rückraumspieler aus Berlin hatte sich im Spiel gegen Chile am Knöchel verletzt. Er fällt aufgrund der Schwellung heute noch gegen Saudi-Arabien aus, im Spiel gegen Weißrussland soll er aber schon wieder einsatzbereit sein, so Hanning.

+++ Die DHB-Profis bereiten sich bereits auf die bevorstehende Partie vor.

+++ Handball hat in Saudi-Arabien einen hohen Stellenwert. In der ersten Liga des knapp 30 Millionen Einwohner zählenden Landes spielen zwölf Mannschaften. Zu den Spitzenspielen kommen schon mal über 3000 Fans, das ist in etwa soviel wie beim HC Erlangen in der Zweitliga-Saison (Schnitt 3200) und etwas weniger als bei einem Heimspiel der MT Melsungen (Schnitt 3800 Zuschauer). Da nur ein Spieler der Araber im Ausland spielt, ist es wenig verwunderlich, dass neun Spieler von Meister Al Noor kommen.

+++ Saudi Arabien heute ist sicher kein Angstgegner für die Deutschen. Die Viertbesten der Asien-Meisterschaft haben ihre Auftaktspiele zwar alle verloren, mit 28:23 gegen Kroatien und 26:29 gegen Weißrussland fielen die Niederlagen aber vergleichsweise niedrig aus.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum dritten WM-Match der DHB-Elf gegen Saudi-Arabien. In rund 30 Minuten geht es bereits los. Wir sind für Sie live dabei.

+++ Sie haben die ersten beiden Partien der DHB-Elf verpasst? Kein Problem, beide Spiele können Sie bei uns nochmal nachlesen.

+++ Es geht wieder rund in Rouen. Die „Bad Boys“ wollen im dritten Spiel bei der Handball-WM den dritten Sieg einfahren. Gegner ab 17.45 Uhr ist Außenseiter Saudi-Arabien.

Vorbericht

Erst der Zittersieg gegen Ungarn, dann folgte ein Weltklasseauftritt gegen ein desolates Chile. Das deutsche Handball-Team ist solide in die Handball-Weltmeisterschaft gestartet. Gegen Saudi-Arabien kann die Mannschaft von Dagur Sigurdsson bereits den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Ein Sieg gegen das Gruppenschlusslicht ist Pflicht. Die Saudis verloren bisher beide Gruppenspiele.

Die deutschen Handballer hoffen auf die konstant guten Leistungen der Torhüter und die Treffsicherheit von Kapitän Uwe Gensheimer. Er wird, obwohl kurz vor der WM sein Vater verstarb, kein einziges Spiel verpassen. Zwar werde er zur Beerdigung seines Vaters nach Mannheim reisen. „Aber wann er wo und wie hinfährt, das ist keine Sportfrage, das geht auch keinen was an“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag.

Verletzt fehlen wird allerdings Rückraumspieler Paul Drux. Er knickte gegen Chile um und wird wegen einer Knöchelverletzung ausfallen. Trotzdem dürfte es für die DHB-Mannschaft kein Problem werden, Saudi-Arabien zu schlagen.

Die deutschen Fans hoffen, dass im dritten Spiel der Handball-WM des DHB-Teams der Live-Stream funktioniert. Besonders in der ersten Partie gab es erhebliche technische Probleme, was für großen Unmut sorgte.

