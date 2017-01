OK-Chef: Bedingungen in Katar haben sich verbessert

WM 2022

+ © dpa Ob das stimmt? Hassan Al Thawadi spricht von verbesserten Bedingungen für die Arbeiter. © dpa

Doha - Der Generalsekretär des Organisationskomitees der WM 2022 Hassan al Thawadi spricht von verbesserten Bedingungen der Arbeiter in Katar. Doch Amnesty International widerspricht.

Nach Ansicht der Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar haben sich die Bedingungen der Arbeiter im Ausrichterland verbessert. Man arbeite immer an Verbesserungen, sagte Hassan Al Thawadi, Generalsekretär des Organisationskomitees, am Montag in Doha. Es könne vielleicht die Geschwindigkeit des Fortschritts kritisiert werden, aber es gebe einen Fortschritt, betonte er. „Jede Nation, die eine WM ausrichtet, wird immer mit Kritik konfrontiert. Eine gewisse Art von Kritik ist normal. Wir sahen uns aggressiver Kritik ausgesetzt“, sagte der Generalsekretär.

Amnesty International: Arbeitsrechtsreform nicht ausreichend

Wiederholt hatte es in der Vergangenheit massive Kritik an der Situation der ausländischen Gastarbeiter in Katar gegeben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte noch im Dezember die Arbeitsrechtsreform in dem Land als nicht ausreichend eingestuft. Man stehe in einem kontinuierlichem Kontakt mit Nicht-Regierungs-Organisationen, sagte Al Thawadi am Montag in Katar. Die WM helfe, Reformen zu beschleunigen.

Die Organisatoren der WM hatten am Montag Journalisten zu einer Stadiontour geladen und präsentierten dabei die Arena Al Bayt. Ausländische Bauarbeiter konnten dabei nicht befragt werden. Das rund eine Autostunde nördlich von Doha gelegene Halbfinal-Stadion befindet sich seit 2015 im Bau und soll Mitte 2018 fertiggestellt werden. Es ist eines von acht WM-Stadien.

dpa