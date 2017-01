Wegen Aufblähung der WM: Rummenigge droht der FIFA mit Bruch

„Ich befürchte, dass es auf eine Revolution hinausläuft“

Karl-Heinz Rummenigge (Mitte) mit DFL-Präsident Reinhard Rauball (l.) und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (r.).

München - Die Aufblähung der WM sorgt für Unmut bei der europäischen Klubvereinigung ECA. Deren Chef Karl-Heinz Rummenigge droht jetzt der FIFA mit Aufkündigung der Zusammenarbeit.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender von Rekordmeister Bayern München und Chef der europäischen Klubvereinigung ECA, droht dem Fußball-Weltverband FIFA aufgrund der Aufblähung der WM-Endrunde ab 2026 von 32 auf 48 Teams mit der Aufkündigung der Zusammenarbeit: "Ich bin der Meinung von Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer, d. Red.), der gesagt hat, dass wir in eine Revolution laufen, wenn wir so weitermachen", sagte der 61-Jährige der Fußball-Bild. Auch ein Bruch mit dem Weltverband scheint möglich.

Grundsätzlich sei er kein Freund von Revolutionen, so Rummenigge, "weil die meistens blutig enden. Ich befürchte aber, dass es unausweichlich auf eine Revolution hinausläuft", so der ehemalige DFB-Kapitän. Rummenigge weiter: "Die großen Klubs und auch Ligen werden vielleicht irgendwann einmal fragen: Brauchen wir eigentlich die FIFA und ihre kuriosen Entscheidungen, die am Ende des Tages den Fußball nur belasten - und nicht dem Fußball dienen."

Vereinbarung zwischen ECA und FIFA endet 2022

Droht eine Abnabelung der europäischen Klubs von der FIFA? "Die ECA hat mit der FIFA eine Vereinbarung, die 2022 beendet ist. Das heißt, für die Zeit danach, und das betrifft ja die WM 2026, gibt es aktuell keine Vereinbarung", betonte Rummenigge, "dementsprechend wird man da weitersehen müssen, ob man hier überhaupt zu einer weiteren Zusammenarbeit zusammenfinden kann."

Bislang gibt es eine Kooperation der ECA mit der FIFA vor allem über die Abstellung der Spieler für die FIFA-Wettbewerbe.

