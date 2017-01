Live-Ticker: Wer wird Weltfußballer 2016? 

Auch Deutsche hat gute Chancen

+ © dpa Der Pokal der „The Best FIFA Football Awards“. © dpa

Zürich - Am Montagabend kürt die Fifa den Weltfußballer 2016. Als großer Favorit gilt Cristiano Ronaldo. Auch eine Deutsche hat Chancen auf eine Auszeichnung. Alle Infos im News-Ticker.

In Zürich werden am Montag „The Best FIFA Football Awards“ verliehen - darunter die Auszeichnung für den besten Profi 2016.

Auf der Liste der möglichen Weltfußballer 2016 stehen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Antoine Griezmann.

Die Deutsche Melanie Behringer könnte zur Weltfußballerin 2016 gewählt werden.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Bei den Frauen könnte übrigens eine Deutsche einen großen Triumph feiern: Melanie Behringer, die beim Olympischen Turnier in Brasilien nicht nur den Titel mit ihrem Team einheimsen konnte, sondern mit fünf Treffern auch noch Torschützenkönigin wurde.

+++ Wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Ticker zur Kür des Weltfußballers 2016. Auf der Liste stehen zwei übliche Verdächtige: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Der Dritte im Bunde gilt als Außenseiter - dennoch soll er erwähnt werden: der Franzose Antoine Griezmann.

Vorbericht zu „The Best FIFA Football Awards“

Es ist die wohl wichtigste persönliche Ehrung für einen Fußballer durch die Fifa: die Auszeichnung zum Weltfußballer. Das erste Mal seit 2009 zeichnet die Fifa diesen in Eigenregie aus. Bedeutet: Es wird hier nicht mehr der Ballon d‘Or vergeben, dafür werden aber die Sieger der „The Best Fifa Football Awards“ gekürt. Darunter also auch der Profi, der im vergangenen Jahr am meisten überzeugen konnte.

Zur Auswahl stehen auch dieses Jahr wieder die beiden unumgänglichen Kicker Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (holte den Titel bereits fünf Mal). Als Außenseiter gilt unterdessen der dritte Fußballer: Antoine Griezmann. Der Franzose begeisterte bei der EM 2016, traf dort sechs Mal ins Netz und wurde Torschützenkönig. Kritiker sagen aber, dass der dritte Platz das beste sei, was ein Profi angesichts der überragenden Fußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi rausschlagen könne. Franck Ribéry und Manuel Neuer können davon ein Lied singen - beide landeten 2013 beziehungsweise 2014 auf dem dritten Platz hinter den beiden Star-Kickern. In Anbetracht der Erfolge, die Ronaldo 2016 feiern konnte, wird wohl auch Lionel Messi einpacken müssen: An CR7 führt so gut wie kein Weg vorbei.

Schafft Antoine Griezmann die Sensation und wird zum Weltfußballer 2016 gewählt? Oder geht der Titel doch wieder an Cristiano Ronaldo? Und wie schneidet die Deutsche Melanie Behringer ab? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

Wie Sie „The Best Fifa Football Awards 2016“ live im TV sehen, erfahren Sie bei tz.de.

fw/mes