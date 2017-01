Telekom Cup erstmals im Winter - Bayern Rekordteilnehmer

Vorbereitungsturnier für den Rekordmeister

+ © dpa Die letzten Jahre fand der Telekom Cup im Sommer statt, dieses Mal nun erstmals in der Winterpause. © dpa

Düsseldorf - Eine Woche vor dem Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga steigt mit dem Telekom Cup in Düsseldorf die Generalprobe für drei Erstligaclubs.

Das zum achten Mal ausgetragene Vorbereitungsturnier, das erstmals in der Winterpause stattfindet, wird am Samstag in der Esprit Arena von 15 Uhr an mit vier Teams als Blitzturnier (Spiele über 45 Minuten) gespielt.

Wie Sie den Telekom Cup im Winter 2017 live im TV und im Live-Stream sehen können, hat unser Partnerportal tz.de zusammengefasst.

Der FC Bayern München tritt mit zwei Siegen bei sieben Teilnahmen als neuer Rekordteilnehmer an, Gastgeber Fortuna Düsseldorf nimmt erstmals an dem Turnier teil. „Das ist fantastisch, bis zu 40.000 Zuschauer kommen ins Stadion“, sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel, der mit seinem Team zunächst auf die Bayern trifft.

Im zweiten Spiel des Tages treffen die Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und FSV Mainz 05 aufeinander, die beiden Sieger bestreiten das Finale. Der neue Gladbacher Coach Dieter Hecking wird sein Team erstmals bei einer Partie in der Heimat betreuen.

Darum ist der Telekom Cup wichtig für den FC Bayern

Das Halbfinale des Blitzturniers spielen die Bayern gegen die heimische Fortuna, das Spiel um Platz drei oder das Finale folgen im Anschluss. Dort treffen sie entweder auf Borussia Mönchengladbach oder den FSV Mainz 05. Gespielt wird jeweils eine Halbzeit, bei Unentschieden folgt sofort ein Elfmeterschießen. Noch am Abend geht es zurück nach München, Sonntag ist noch mal trainingsfrei. „Das Turnier ist wichtig für uns, wichtig für unseren Rhythmus“, erklärt Franck Ribéry der tz.

dpa/tz