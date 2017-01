Sammer: Anruf bei Hoeneß nach öffentlicher Kritik

„Er hat meinen Ansatz verstanden“

München - Die harsche Kritik von Matthias Sammer am Verhalten von Uli Hoeneß beim FC Bayern hat keine Auswirkungen auf ihr Verhältnis. Mehr noch, Hoeneß verstehe Sammers Ansätze.

Der ehemalige Sportvorstand Matthias Sammer sieht sein Verhältnis zu Uli Hoeneß durch seine jüngste Kritik am Bayern-Präsidenten nicht belastet. Er rief den Bayern-Präsidenten am Montagabend an. „Wir sind befreundet. Er hat meinen Ansatz verstanden. Ich war ja auch kürzlich zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen“, sagte Sammer der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Zuvor hatte der frühere Fußball-Nationalspieler unter Bezug auf zugespitzte Aussagen von Hoeneß an die gesellschaftliche Verantwortung von Vereinsfunktionären erinnert und einen anderen Umgang miteinander angemahnt.

Zwar bekräftigte Sammer nun diese Sichtweise, sagte aber auch: „Meine Kritik war aber auf Vereins-Verantwortliche bezogen und nicht auf Uli Hoeneß allein. Mir steht es gar nicht zu, zu beurteilen, wer sich wie und wo öffentlich äußert.“

Sammer hatte seinen Sportchef-Posten beim FC Bayern München im Juli 2016 aufgegeben. Zuvor hatte er bereits aus gesundheitlichen Gründen pausiert.

