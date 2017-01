Rooney schreibt bei FA-Cup Geschichte - Kurzeinsatz für Schweini

Manchester United weiter

Manchester - Manchester United kommt im FA Cup gegen Zweitligist Reading zum Sieg. Die Fans bejubeln Bastian Schweinsteiger und Wayne Rooney. Leicester bezwingt Everton.

Wayne Rooney hat sich endgültig in den Geschichtsbüchern von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United verewigt. Dem 31 Jahre alten Stürmer gelang beim standesgemäßen 4:0 (2:0) der Red Devils in der 3. Runde des FA-Cups gegen Zweitligist FC Reading sein 249. Treffer für ManUnited, wodurch er mit Klub-Legende Sir Bobby Charlton gleichzog.

Der Weltmeister von 1966 erlebte auf der Tribüne im Old Trafford mit, wie United-Kapitän Rooney den Titelverteidiger in der 7. Minute in Führung schoss. Nur acht Minuten später erhöhte der Franzose Anthony Martial auf 2:0, ehe Marcus Rashford (75., 79.) für den Endstand sorgte.

Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger, dem Teammanager José Mourinho unter der Woche Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz gemacht hatte, schmorte bei den Gastgebern bis zur 78. Minute auf der Bank, ehe er unter dem Jubel der Fans eingewechselt wurde. Für den früheren Bayern, der immerhin seinen zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison verbuchte, war das besonders bitter, da der portugiesische Coach viele Stars wie Paul Pogba oder Zlatan Ibrahimovic geschont und eine bessere B-Elf aufs Feld geschickt hatte.

Unterdessen entging der FC Arsenal ohne den immer noch angeschlagenen Weltmeister Mesut Özil knapp einer Blamage. Die Gunners mit Shkodran Mustafi in der Startelf kamen bei Zweitligist Preston North End zu einem glücklichen 2:1 (0:1). Olivier Giroud gelang in der 89. Minute der Siegtreffer für den Favoriten, nachdem Aaron Ramsey (48.) für die Gäste ausgeglichen hatte. Callum Robinson (7.) hatte den starken Underdog in Führung gebracht.

Meister Leicester City setzte sich bei Ligarivale FC Everton 2:1 (0:0) durch. Nach der Führung der Gastgeber durch Romelu Lukaku (63.) schoss Ahmed Musa (66., 71.) die Gäste, bei denen Weltmeister Ron-Robert Zieler erneut nur als Ersatztorwart auf der Bank saß, mit einem Doppelschlag in die nächste Runde.

