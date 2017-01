Hamburger SV holt Papadopoulos aus Leipzig

Leihe bis Saisonende

+ © dpa Kyriakos Papadopoulos spielt in der Rückrunde nicht mehr für RB Leipzig, sondern für den Hamburger SV. © dpa

Hamburg - Der Hamburger SV hat Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos verpflichtet. Der 24 Jahre alte Grieche kommt leihweise bis zum Saisonende vom Liga-Rivalen RB Leipzig.

Nach Mergim Mavraj ist Papadopoulos der zweite Neuzugang der Hamburger in der Winterpause. "Wir bekommen mit Papadopoulos einen variablen Defensivspezialisten mit großem Kämpferherz. Wir freuen uns sehr, dass er künftig im HSV-Trikot auflaufen wird", sagte Hamburgs Sportchef Jens Todt.

Papadopoulos, der erst im Sommer auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zu den Sachsen gewechselt war, gehörte nicht zum Stammpersonal von Trainer Ralph Hasenhüttl. HSV-Coach Markus Gisdol kennt den Griechen noch aus seiner Zeit als Co-Trainer bei Schalke 04.

Grieche steigt am Dienstag ins Training ein

Eine direkte Verstärkung wird Papadopoulos, der die Rückennummer 9 erhält, aber wohl noch nicht. Ende November war er am linken Knie operiert worden und nahm erst vor gut einer Woche wieder das Mannschaftstraining auf. Immer wieder wurde er in den letzten Jahren von Knie- und Schulter-Verletzungen gestoppt. Laut HSV soll er aber am Dienstag ins Training einsteigen.

Alen Halilovic, Aaron Hunt und Nabil Bahoui sollen die Hanseaten dagegen noch verlassen. Der HSV startet am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) ins Bundesliga-Jahr 2017.

SID